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Головна Авто Нова Tesla Model Y L пропонує назавжди забути про Model X

Нова Tesla Model Y L пропонує назавжди забути про Model X

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 13:50
Подовжена 6-місна Tesla Model Y L офіційно вийшла на ринок
Tesla Model Y L 2027 року. Фото: Tesla

Подовжена версія популярного електричного кросовера Tesla Model Y L офіційно виходить на ринок. Американські покупці вже отримали можливість замовляти першу ексклюзивну модифікацію Launch Series з багатим рівнем оснащення. Новинка пропонує суттєві переваги над Model X, яку нещодавно зняли з виробництва. Головною особливістю цієї версії стала можливість комфортного перевезення шести пасажирів завдяки зміненим габаритам кузова.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Нові габарити

Колісна база нового електричного автомобіля збільшилася одразу на 150 мм і тепер досягає 3040 мм. Це дозволило інженерам суттєво переробити внутрішній простір та встановити повноцінний третій ряд крісел. Загальна довжина машини зросла до 4968 мм, а лінію даху підняли на 43 мм.

Завдяки вищому даху салон отримав зручну посадкову конфігурацію зі схемою розташування сидінь два плюс два плюс два. Простору тепер достатньо для комфортного розміщення дорослих пасажирів на гальорці. Максимальний об'єм багажного відсіку зі складеними кріслами другого та третього рядів збільшився на 425 л і досяг рекордних 2520 л.

У Tesla Model Y L встановили повноцінний третій ряд сидінь
Фото: Tesla

Технічні дані

Для компенсації збільшеної ваги великий кросовер укомплектували акумуляторною батареєю місткістю 88 кВт-год. Очікуваний запас ходу повнопривідної версії на одному заряді становить 523 км. Електромобіль підтримує швидкісні термінали потужністю 250 кВт, що дозволяє поповнити запас ходу на 264 км за 15 хвилин.

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Новинка також отримала корисну функцію мобільного повербанка, яка здатна живити сторонні електричні прилади через спеціальний адаптер. Стартова вартість моделі на американському ринку зафіксована на позначці 61 990 доларів. За цю суму покупці отримують великий преміальний SUV зі скляним дахом, вентиляцією крісел та фірмовим автопілотом.

Tesla Model Y L позбавлена складних та дорогих конструктивних елементів на кшталт дверей крила сокола, які часто створювали проблеми власникам Model X. Раціональний підхід до трансформації салону робить цю модифікацію значно практичнішою в щоденній експлуатації. Новий кросовер пропонує аналогічний простір за меншу вартість.

Раніше Новини.LIVE писали, на якій швидкості електрокари збільшують витрати енергії на 60%. Масштабне випробування Supertest охопило близько 80 електромобілів.

Також читайте, чому 60% електрокарів Tesla провалюють техогляди. Насправді причина в одній дрібниці.

Tesla електрокари ціни електромобіль характеристики
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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