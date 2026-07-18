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Главная Авто Какая модель электромобиля Tesla самая лучшая: ответ автоэксперта

Какая модель электромобиля Tesla самая лучшая: ответ автоэксперта

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 20:30
Какая модель Tesla лучшая: честный рейтинг от автоэксперта
Tesla Model Y 2025 года. Фото: netcarshow.com

Мировой рынок электромобилей невозможно представить без американского бренда Tesla. За годы работы компания создала шесть уникальных пассажирских моделей, каждая из которых имела свои особенности и задачи. Автомобильный журналист Алессандро Ренесис протестировал абсолютно все эти электромобили, чтобы сравнить их и определить лучший вариант.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на SupercarBlondie.

Первые шаги

Экспериментальный спорткар Roadster стал первым детищем компании, которое в 2010 году заставило мир с удивлением наблюдать за бесшумной скоростью. Созданный на базе бензинового Lotus Elise, этот автомобиль весил больше своего донора, но оставался маневренным и легким в управлении. Для комфорта разработчики добавили более толстые сиденья, круиз-контроль и небольшой мультимедийный экран, однако салон все равно оставался довольно аскетичным. Несмотря на жесткость и спартанские условия, модель выглядела великолепно и дарила невероятные эмоции за рулем.

Настоящим прорывом для индустрии стал седан Model S, который заставил всех воспринимать электромобили всерьез. Этот комфортабельный 4-дверный автомобиль обладал исключительной динамикой и технологиями, значительно опередившими свое время. Уже в 2015 году водители получили доступ к встроенному сервису Spotify, подключению к интернету и системе автоматической парковки. Крейсерская скорость этой модели на трассе ощущается настолько естественно, что владельцу приходится постоянно следить за спидометром.

Следующие лидеры

Кроссовер Model X удивил мир необычными задними дверями, которые производитель назвал крыльями сокола. Большая и массивная машина оказалась комфортной и быстрой наравне с классическим седаном. Именно эта модель благодаря своей харизме заняла второе место в списке личных предпочтений эксперта.

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Model 3 и Model Y оказались идеальными универсальными автомобилями для повседневного использования. Они отличаются компактными размерами, достаточным пространством в салоне, высокой эффективностью и привлекательным дизайном. Именно на этих машинах производитель доработал систему автопилота FSD и обновил мультимедийный интерфейс. Кроме того, на Model 3 впервые появился горизонтальный центральный экран, который сейчас является стандартом для марки.

Нетипичные решения

Электрический пикап Cybertruck стал одним из самых необычных транспортных средств на современных дорогах. Огромный пикап длиной более 5 метров визуально напоминает корабль и впечатляет своим весом. Однако управлять этим гигантом невероятно легко благодаря уникальной цифровой системе steer-by-wire без физической связи руля с колесами. Машина демонстрирует молниеносный разгон и прекрасно работает с фирменным автопилотом.

Субъективно лучшим автомобилем бренда можно назвать оригинальный Roadster за его революционность и дизайн. Однако если говорить о цифрах и объективных данных, абсолютным лидером является Model Y. В 2023 году этот кроссовер стал самым продаваемым автомобилем в мире среди всех типов двигателей. Именно коммерческий успех и любовь миллионов покупателей делают эту модель лучшим творением компании за всю ее историю.

Ранее Новини.LIVE писали, почему новая Tesla Model Y L предлагает навсегда забыть о Model X. Главной особенностью этой версии стала возможность комфортной перевозки шести пассажиров благодаря измененным габаритам кузова.

Также ознакомьтесь с рейтингом лучших автомобилей, выпущенных на территории США. В финальный список попали как классические бензиновые машины, так и современные гибриды и электромобили.

рейтинг Tesla электрокары спорткар електромобиль кроссовер пикап седан
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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