ТОП-10 лучших автомобилей, произведенных в США

Honda Civic Hybrid 2026 года. Фото: caranddriver.com

Приобретение автомобиля американского производства теперь сопровождается налоговыми льготами в США. Эксперты Consumer Reports протестировали модели в 10 различных категориях, чтобы выявить лучшие варианты на рынке. Оценка проводилась на основе дорожных испытаний, данных о надежности, опросов владельцев и общего уровня безопасности. В финальный список попали как классические бензиновые автомобили, так и современные гибриды и электромобили.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Quartz.

Легковые модели

Гибридный хэтчбек Honda Civic Hybrid получил высокие оценки за четкое управление и мощность 200 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с, а средний расход топлива составляет около 5,3 л/100 км по сравнению с 7,1 л/100 км у обычной версии.

Новая Toyota Camry теперь продается исключительно в гибридной версии с двигателем объемом 2,5 л и средним расходом 4,9 л/100 км. Этот седан хвалят за плавный ход, удобные сиденья и улучшенные показатели долгосрочной надежности.

Компактный кроссовер Subaru Crosstrek американского производства оснащен двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и расходует 8,1 л/100 км. Эксперты отмечают его способность легко преодолевать неровности дороги при езде по легкому бездорожью.

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Вместительные кроссоверы

Для больших семей отлично подойдет Toyota Grand Highlander Hybrid, который предлагает полноценные места для взрослых пассажиров на всех трех рядах. Гибридная установка мощностью 245 к.с. расходует 6,7 л/100 км, что является отличным результатом для автомобиля такого размера.

Кроссовер BMW X3 в базовой версии получил турбомотор мощностью 255 к.с. и мягкую гибридную систему. Эта модель предлагает водителям увлекательную управляемость, а для максимальных эмоций доступна спортивная версия мощностью 393 к.с.

Премиальный кроссовер BMW X5 выделяется роскошным салоном с отделкой деревом и кожей, а его бензиновая версия расходует 10,2 л/100 км. Подзаряжаемый гибрид этой модели может проехать до 63 км исключительно на электричестве, что полностью покрывает ежедневные поездки по городу.

Электрический кроссовер Tesla Model Y остается мировым бестселлером с запасом хода до 574 км. Обновление принесло автомобилю улучшенную шумоизоляцию, более качественные материалы отделки салона и дополнительный 8-дюймовый экран для пассажиров заднего ряда.

Мощные пикапы

В классе пикапов высокие оценки получил Honda Ridgeline с двигателем V6 мощностью 280 л.с. Благодаря уникальной конструкции кузова этот автомобиль обеспечивает уровень комфорта и управляемости обычного легкового кроссовера. Практичной особенностью модели стали откидные борта и большой закрытый грузовой бокс, встроенный непосредственно в пол грузовой платформы.

Знаменитый полноразмерный пикап Ford F-150 существенно улучшил свои позиции благодаря работе производителя над надежностью узлов. Лучшим выбором эксперты считают турбированный гибридный вариант мощностью 430 к.с. Эта модификация развивает огромный крутящий момент для уверенной перевозки тяжелых грузов и оснащена системой автоматического управления на шоссе.

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