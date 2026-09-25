Главный минус б/у Tesla: почему ремонт становится невыгодным

Tesla Model 3 2024 года. Фото: netcarshow.com

Американские электрокары Tesla остаются лидерами по популярности на вторичном рынке во многих странах мира. Однако при покупке таких машин потенциальные владельцы нередко сталкиваются с неприятными сюрпризами. Скрытые дефекты электромобилей и высокие расценки на их ремонт вынуждают страховые компании массово списывать подержанные экземпляры. Подобная тенденция значительно чаще затрагивает модели этого бренда по сравнению с конкурентами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реклама

Высокий процент

Автомобильный сервис аналитики EpicVIN проверил историю 273 000 000 VIN-кодов за август 2026 года и зафиксировал тревожный факт. Почти 19% проверенных экземпляров Tesla имели официальный статус утилизированного транспортного средства после аварии. Для сравнения: средний показатель для техники возрастом от 5 до 8 лет составляет всего 7,5%. Отметим, что средний возраст анализируемых американских электрокаров составлял всего 5,2 года.

Хуже показатели были лишь у ликвидированных марок Saturn, Mercury и Pontiac, средний возраст машин которых превышает 20 лет. Среди современных производителей ближе всех оказался GMC с показателем 8,3%. В то же время в массовом сегменте Tesla Model 3 и Model Y более 19% автомобилей были признаны непригодными к восстановлению. У конкурентов ситуация значительно лучше: у хэтчбека Nissan Leaf доля списаний составляет 9,5%, а у кроссовера Hyundai Ioniq 5 всего 2,4%.

Дорогостоящий ремонт

Признание автомобиля нерентабельным для восстановления не всегда означает его полное уничтожение после тяжкого ДТП. Страховая компания принимает такое решение, когда ориентировочная смета работ превышает рыночную стоимость самого транспортного средства. На это влияют стремительное падение цен на подержанные электрокары и очень дорогие фирменные запчасти. Иногда даже из-за незначительного повреждения кузова ремонт становится финансово нецелесообразным.

Читайте также:

Немало таких экземпляров после аварий впоследствии покупают для экспорта в другие страны мира. Новые владельцы восстанавливают геометрию и возвращают автомобиль в эксплуатацию, но скрытые неисправности в электронике или батарее могут проявиться позже. Именно поэтому перед покупкой подержанного электромобиля важно тщательно проверять его сервисную историю по VIN-коду.

Ранее Новини.LIVE писали, какая модель электромобиля Tesla является лучшей. Автоэксперт протестировал абсолютно все электромобили бренда и вынес свой вердикт.

Также читайте, какие батареи Tesla Model 3 служат дольше всего. Для проверки использовалась независимая диагностика AVILOO, которая определяет фактическое состояние аккумулятора, а не показывает заниженные или завышенные цифры с бортового компьютера.