Почему в Украине массово выходят из строя аккумуляторы Tesla

Tesla Model Y 2021 года. Фото: netcarshow.com

Владелец электрокроссовера Model Y, имеющий опыт эксплуатации более двух лет и пробег 50 000 км, подробно проанализировал причины массовых поломок аккумуляторов Tesla. Автомобильные детали высоковольтной системы часто выходят из строя из-за критической ошибки BMS_a079 и разбаланса в блоках питания. На профильных СТО выстраиваются десятки машин с такими симптомами. В случае замены или ремонта батареи владельцам приходится платить от 6000 до 8000 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Норм".

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Украинский фактор

Причиной массовых поломок является происхождение большинства автомобилей этой марки в Украине. Почти 90% электрокаров покупают на американских страховых аукционах после ДТП. При ударе в порог или колесо тяжелая батарейная плита под днищем деформируется, из-за чего модули внутри смещаются. Это приводит к некорректной работе блоков и возникновению критической дельты напряжения.

Еще одной распространенной проблемой являются повреждения штуцеров системы охлаждения. При кустарном ремонте трубки часто замазывают герметиком, не распаковывая аккумулятор. Впоследствии антифриз медленно вытекает внутрь герметичного корпуса и разъедает электронные платы.

Кроме того, длительная доставка через океан приводит к глубокому разряду аккумулятора, из-за чего отдельные элементы быстро изнашиваются.

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Заводские недостатки

Поломки случаются и на автомобилях с абсолютно чистой историей без аварий. Экземпляры Tesla Model 3 и Model Y 2021 года попали под неудачное изменение химического состава элементов Panasonic. Добавление большего количества никеля в катод снизило термостабильность ячеек при высоких нагрузках.

На экземплярах техасской сборки 2023 года проявился дефект ультразвуковой сварки. Тонкие проволочки-предохранители просто отваливаются от постоянных вибраций во время езды. Потеря контакта даже нескольких таких элементов отключает часть ячеек от общей цепи. BMS мгновенно фиксирует разбаланс и блокирует работу всего силового агрегата.

Ошибки эксплуатации

Штатная система балансировки начинает работать только после достижения 75% уровня заряда. Привычка постоянно заряжать аккумулятор только до 50% или 60% лишает электронику возможности выравнивать напряжение. В то же время длительный простой с 100% зарядом под прямыми солнечными лучами летом приводит к разрушению химического состава и ускоренному саморазряду.

Для поддержания работоспособности аккумулятора специалисты советуют регулярно давать машине отдохнуть после зарядки, поскольку балансировка происходит только в режиме сна. Зависание отдельных электронных блоков мешает автомобилю заснуть, из-за чего накапливаются микронесовпадения в напряжении.

Новые прошивки снижают порог допустимого расхождения со 150 до 50 мВ, заставляя электронику заблаговременно предупреждать водителя об износе элементов для своевременного ремонта.

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