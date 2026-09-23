Замены электромобилям Tesla: лучшие альтернативные модели на рынке

Tesla Model Y 2026 года. Фото: netcarshow.com

Американский автопроизводитель больше не обладает бесспорным доминированием на мировом рынке экологичного транспорта. Современные конкуренты стремительно усовершенствовали свои технологии, предлагая превосходное качество сборки, сверхбыструю зарядку и высокий уровень комфорта в салоне. Рассматривая лучшие модели Tesla, покупатели часто анализируют предложения от других известных марок. Рынок 2026 года предлагает большое количество интересных авто, способных превзойти лидера по многим ключевым показателям.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

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Замена Tesla Model 3

Немецкий седан BMW i4 является ближайшим премиальным конкурентом Model 3, выделяясь качественными материалами отделки и отличной шумоизоляцией. Автомобиль выпускается в версиях с одним или двумя двигателями, обеспечивает высокий уровень комфорта во время длительных поездок и уверенную управляемость на трассе. Главным минусом остается немалый вес машины, из-за которого она ведет себя чуть менее динамично в крутых поворотах.

Аэродинамический корейский седан Hyundai Ioniq 6 выделяется обтекаемым кузовом и 800-вольтовой архитектурой E-GMP. Силовая установка позволяет заряжать аккумулятор на мощных зарядных станциях буквально за считанные минуты. Автомобиль предлагается в версиях с задним или полным приводом, а также в спортивной версии Ioniq 6 N для любителей динамичной езды.

Альтернативы Tesla Model Y

Популярный кроссовер Hyundai Ioniq 5 предлагает просторный салон с большим запасом места на втором ряду и передовую систему быстрой зарядки.

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Его родственник Kia EV6 отличается футуристическим дизайном в стиле раллийного автомобиля и предлагает более спортивный характер управления.

Американский Ford Mustang Mach-E выделяется великолепным интерьером, хорошей управляемостью и специальной версией Rally для активных поездок по грунтовым дорогам.

Доступный Chevrolet Equinox EV отличается практичностью и превосходным запасом хода более 500 км для повседневных поездок.

Премиальный Rivian R2 выделяется высокой мощностью, двумя двигателями и продвинутым автопилотом.

Немецкий кроссовер BMW iX3 предлагает высокий уровень роскоши, запас хода более 690 км и сочетает комфорт с высокой динамикой.

Конкуренты Cybertruck

Молодой американский бренд предлагает пикап Rivian R1T, который обладает более практичным грузовым отсеком и отличными внедорожными возможностями. Модель выпускается в версиях с несколькими двигателями, способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды и демонстрирует высокие показатели буксировки тяжелых прицепов.

Более классический Chevrolet Silverado EV делает ставку на практичность и большой запас хода, который в некоторых модификациях достигает 760 км на одном заряде. Автомобиль обладает мощными буксировочными способностями и имеет специальную версию для выезда на бездорожье.

Ранее Новини.LIVE писали, какую Tesla Model Y с пробегом стоит купить. Каждый год выпуска имеет свои уникальные плюсы и минусы, которые могут существенно повлиять на комфорт эксплуатации.

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