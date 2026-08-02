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Главная Авто Какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить

Какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 17:40
Подержанный Tesla Model Y: какой год выпуска выбрать
Tesla Model Y 2021 года. Фото: netcarshow.com

Рынок подержанных электромобилей предлагает множество вариантов, однако выбор популярного кроссовера Tesla Model Y требует знания многих мелких деталей. Американский производитель регулярно вносил изменения в конструкцию этой модели не только из года в год, но и из месяца в месяц. Каждый год выпуска имеет свои уникальные плюсы и минусы, которые могут существенно повлиять на комфорт эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

Ранние версии

Первые экземпляры 2020 года выпуска получили премиальную отделку салона, подогрев всех сидений и аудиосистему с 15 динамиками. Однако в этих машинах отсутствует подогрев руля, а центральная консоль выполнена из глянцевого пластика. Ранние партии имели одинарные боковые стекла, тогда как более поздние версии получили двойное остекление для лучшей шумоизоляции.

В 2021 году кроссовер получил увеличенный запас хода, обновленную матовую консоль и подогрев рулевого колеса. В 2022 году появились автомобили с аккумулятором из элементов 4680, однако они отличаются медленной зарядкой после отметки 30%. В том же году производитель внедрил более комфортную подвеску для смягчения хода и добавил механические рычаги открывания задних дверей.

Современные обновления

Модели 2023 года оснастили новым блоком Hardware 4, который необходим для работы последних версий автопилота FSD. В этот период также выпускались базовые версии с программно ограниченной емкостью аккумулятора, где за дополнительную плату можно разблокировать до 80 км дополнительного пробега.

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Варианты 2024 и 2025 годов получили лишь точечные улучшения. Масштабный рестайлинг под названием Juniper состоялся в 2026 году, принеся новую оптику со светодиодными полосами, двойное остекление по всему периметру и улучшенную шумоизоляцию.

Ранее Новини.LIVE писали о самых распространенных проблемах подержанных Tesla Model Y. Как и любой автомобиль, эта модель не лишена недостатков.

Также читайте, почему новая Tesla Model Y L предлагает навсегда забыть о Model X. Главной особенностью этой версии стала возможность комфортной перевозки шести пассажиров благодаря измененным габаритам кузова.

Tesla электрокары електромобиль подержанные авто кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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