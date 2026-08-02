Вживаний Tesla Model Y: який рік випуску обрати

Tesla Model Y 2021 року. Фото: netcarshow.com

Ринок вживаних електромобілів пропонує безліч варіантів, проте вибір популярного кросовера Tesla Model Y вимагає знання багатьох дрібних деталей. Американський виробник регулярно вносив зміни в конструкцію цієї моделі не лише від року до року, а й від місяця до місяця. Кожен рік випуску має свої унікальні плюси та мінуси, які можуть суттєво вплинути на комфорт експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Ранні версії

Перші екземпляри 2020 року випуску отримали преміальне оздоблення салону, підігрів усіх сидінь та аудіосистему з 15 динаміками. Проте в цих машинах відсутній підігрів керма, а центральна консоль виконана з глянцевого пластику. Ранні збірки мали одинарні бічні скла, тоді як пізніші випуски отримали подвійне скління для кращої шумоізоляції.

У 2021 році кросовер отримав збільшений запас ходу, оновлену матову консоль та підігрів керма. У 2022 році з'явилися машини з батареєю з елементів 4680, проте вони відрізняються повільною зарядкою після позначки 30%. Того ж року виробник впровадив комфортнішу підвіску для пом'якшення ходу та додав механічні важелі відкривання задніх дверей.

Сучасні оновлення

Моделі 2023 року оснастили новим блоком Hardware 4, який необхідний для роботи останніх версій автопілота FSD. У цей період також випускалися базові версії з програмно обмеженою місткістю акумулятора, де за додаткову плату можна розблокувати до 80 км додаткового пробігу.

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