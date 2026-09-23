Заміни електрокарам Tesla: кращі альтернативні моделі на ринку

Tesla Model Y 2026 року. Фото: netcarshow.com

Американський автовиробник більше не має беззаперечного домінування на світовому ринку екологічного транспорту. Сучасні конкуренти стрімко покращили власні технології, пропонуючи чудову якість збірки, ультрашвидке заряджання та високий рівень затишку в салоні. Розглядаючи кращі моделі Tesla, покупці часто аналізують пропозиції від інших відомих марок. Ринок 2026 року пропонує велику кількість цікавих машин, які здатні перевершити лідера у багатьох ключових дисциплінах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Реклама

Заміна Tesla Model 3

Німецький седан BMW i4 виступає найближчим преміальним суперником для Model 3, виділяючись якісними матеріалами обробки та відмінною шумоізоляцією. Автомобіль випускається у версіях з одним або двома моторами, забезпечує високий рівень комфорту під час тривалих поїздок та впевнену керованість на трасі. Головним мінусом залишається чимала вага машини, через яку вона поводиться трохи менш азартно у крутих поворотах.

Аеродинамічний корейський седан Hyundai Ioniq 6 виділяється стрімким кузовом та 800-вольтовою архітектурою E-GMP. Силова установка дозволяє заповнювати батарею на потужних станціях буквально за лічені хвилини. Автомобіль пропонує версії з заднім або повним приводом, а також спортивне виконання Ioniq 6 N для прихильників динамічної їзди.

Альтернативи Tesla Model Y

Популярний кросовер Hyundai Ioniq 5 пропонує просторий салон з великим запасом простору на другому ряду та просунуту систему швидкої зарядки.

Читайте також:

Його родич Kia EV6 має футуристичний дизайн у стилі піднятого ралійного авто та пропонує спортивніший характер керованості.

Американський Ford Mustang Mach-E виділяється чудовим інтер'єром, гарною керованістю та спеціальною версією Rally для активних поїздок ґрунтовими дорогами.

Доступний Chevrolet Equinox EV вирізняється практичністю та чудовим запасом ходу понад 500 км для щоденних поїздок.

Преміальний Rivian R2 виділяється високою потужністю, двома моторами та просунутим автопілотом.

Німецький кросовер BMW iX3 пропонує високий рівень розкоші, запас ходу понад 690 км та поєднує комфорт з високою динамікою.

Конкуренти Cybertruck

Молодий американський бренд пропонує пікап Rivian R1T, який володіє практичнішим вантажним відсіком та відмінними офроуд-можливостями. Модель має версії з кількома моторами, здатна розганятися до 100 км/год лише за 2,5 секунди та має високі показники буксирування важких причепів.

Класичніший Chevrolet Silverado EV робить ставку на практичність та великий запас ходу, який у певних модифікаціях сягає 760 км на одному заряді. Автомобіль підтримує потужні буксирувальні можливості та має спецверсію для виїзду на бездоріжжя.

Раніше Новини.LIVE писали, який Tesla Model Y з пробігом варто купити. Кожен рік випуску має свої унікальні плюси та мінуси, які можуть суттєво вплинути на комфорт експлуатації.

Також читайте, якого техобслуговування насправді потребують електромобілі. Робочі рідини в таких машинах виконують важливу роль, захищаючи високовольтну батарею, інвертор та редуктор від перегріву та швидкого зносу.