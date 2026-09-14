Що насправді входить у техобслуговування електромобілів

ТО електромобіля. Фото: ourvirtualacademy.com

Серед автовласників досі існує міф про те, що електрокари взагалі не потребують планових візитів до сервісу. Відсутність двигуна внутрішнього згоряння, свічок запалювання та класичної коробки передач створює ілюзію повної безпроблемності. Проте нехтування регламентними роботами швидко перетворюється на дорогий ремонт електромобіля. Робочі рідини в таких машинах виконують важливу роль, захищаючи високовольтну батарею, інвертор та редуктор від перегріву та швидкого зносу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Master Shop.

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Обов'язкові процедури

Головною процедурою під час техобслуговування є заміна оливи в редукторі з суворим дотриманням допусків автовиробника. Цей вузол працює на високих обертах і під великим крутним моментом, який доступний з перших секунд руху. З часом олива втрачає свої властивості та накопичує дрібну металеву стружку, що призводить до руйнування підшипників.

Також регламент включає перевірку гальмівної рідини, заміну салонного фільтра, огляд підвіски та діагностику високовольтної системи.

Система охолодження

Конструкція системи охолодження акумулятора сильно відрізняється залежно від конкретної моделі. Наприклад, у хетчбеку Nissan Leaf використовується пасивне повітряне охолодження, тому антифриз для батареї там відсутній. Водночас корейські моделі Kia Niro EV, Kia Soul EV, Hyundai Kona EV та Hyundai Ioniq Electric мають складне рідинне охолодження інвертора та акумулятора.

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У цих автомобілях використовується спеціальний антифриз з низькою провідністю струму. З часом ця рідина втрачає свої захисні властивості та залишає осад усередині контуру. Проста заміна без попереднього промивання системи призводить до забивання каналів охолодження, перегріву батареї під час швидкої зарядки та поломки інвертора.

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