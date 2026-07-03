Ремонт після ДТП: чому відновити Renault коштує дорожче

Ремонт автомобілів. Фото: motorbiscuit.com

Звичайні дорожні інциденти на кшталт пом'ятого бампера або розбитої фари призводять до значних витрат, сума яких суттєво різниться залежно від марки автомобіля. Щорічне дослідження організації SRA, яка проаналізувала близько 900 000 експертиз кузовних пошкоджень машин віком до шести років, виявило лідерів та аутсайдерів за витратами. Бренд Renault виявився найдорожчим серед масових французьких виробників у відновленні після зіткнень. Водночас інша марка цього ж концерну продемонструвала абсолютно протилежні, максимально економні результати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Дорогі деталі

Індекс вартості відновлення кузова Renault на 7% перевищує показники Peugeot та на 11% вищий порівняно з Citroen. Головними причинами такої різниці експерти називають високу вартість фірмових запасних частин та тривалий час, необхідний майстрам для проведення ремонтних робіт. Бюджетний бренд Dacia, який належить до цієї ж французької групи, увійшов до трійки найдешевших в обслуговуванні марок на ринку разом з Fiat та Suzuki.

Високі цінники на компоненти Renault пов'язані з комерційною політикою компанії, яка обмежує використання альтернативних деталей та стимулює звернення до офіційної дилерської мережі. Також на вартість впливає конструктивна складність сучасних кузовних елементів. Наявність численних електронних датчиків, радарів та камер у бамперах чи дзеркалах нових моделей призвела до зростання середньої вартості ремонту приблизно на 30% за останні чотири роки.

Електричний фактор

Електрифікація автопарку також робить значний внесок у подорожчання відновлювальних робіт. Дослідження показує, що електричні версії моделей майже завжди дорожчі в ремонті, ніж їхні бензинові аналоги. Винятком з цього правила став лише компактний сітікар Renault Twingo III. Усі інші електромобілі вимагають більших витрат через складні технічні процедури, необхідність спеціальних допусків для персоналу та високу вартість специфічних деталей.

Читайте також:

Наприклад у Tesla, попри відносно стримані ціни на самі запчастини, дуже тривалі нормативні часи виконання робіт в авторизованих майстернях суттєво збільшують фінальний чек. Загальний індекс витрат на ремонт цієї марки опинився на 20 пунктів вище середнього ринкового рівня.

Преміум та аутсайдери

Абсолютним лідером за дорожнечею очікувано став бренд Porsche, чий індекс вартості відновлення перевищує середній показник по ринку більш як удвічі. Наприклад, кросовер Porsche Cayenne III демонструє потрійне перевищення середнього рівня витрат. Несподівано високі результати показала спортивна французька марка Alpine з індексом 270 пунктів, де вартість деталей покриває аж 72% від загальної суми рахунку.

Преміальні німецькі виробники Mercedes та BMW також вимагають солідних бюджетів на ремонт через складність бортових систем.

Раніше Новини.LIVE писали, як вибрати СТО, щоб не переплачувати за ремонт авто. Багато водіїв стикаються з негативним досвідом через низьку компетентність механіків.

Також читайте про пʼять автомобілів, обслуговування яких розорить власників. Поєднання преміальних матеріалів та надмірної складності конструкції часто призводить до величезних рахунків на СТО.