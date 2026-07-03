Ремонт после ДТП: почему восстановление Renault обходится дороже

Ремонт автомобилей. Фото: motorbiscuit.com

Обычные дорожные происшествия, такие как помятый бампер или разбитая фара, приводят к значительным расходам, сумма которых существенно варьируется в зависимости от марки автомобиля. Ежегодное исследование организации SRA, проанализировавшей около 900 000 экспертиз кузовных повреждений автомобилей возрастом до шести лет, выявило лидеров и аутсайдеров по затратам. Бренд Renault оказался самым дорогим среди массовых французских производителей в плане восстановления после столкновений. В то же время другая марка этого же концерна продемонстрировала абсолютно противоположные, максимально экономичные результаты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Дорогие детали

Индекс стоимости восстановления кузова Renault на 7% превышает показатели Peugeot и на 11% выше по сравнению с Citroen. Главными причинами такой разницы эксперты называют высокую стоимость фирменных запасных частей и длительное время, необходимое мастерам для проведения ремонтных работ. Бюджетный бренд Dacia, входящий в эту же французскую группу, вошел в тройку самых дешевых в обслуживании марок на рынке вместе с Fiat и Suzuki.

Высокие цены на компоненты Renault связаны с коммерческой политикой компании, которая ограничивает использование альтернативных деталей и стимулирует обращение к официальной дилерской сети. Также на стоимость влияет конструктивная сложность современных кузовных элементов. Наличие многочисленных электронных датчиков, радаров и камер в бамперах или зеркалах новых моделей привело к росту средней стоимости ремонта примерно на 30% за последние четыре года.

Электрический фактор

Электрификация автопарка также вносит значительный вклад в удорожание восстановительных работ. Исследование показывает, что электрические версии моделей почти всегда дороже в ремонте, чем их бензиновые аналоги. Исключением из этого правила стал лишь компактный ситикар Renault Twingo III. Все остальные электромобили требуют больших затрат из-за сложных технических процедур, необходимости специальных допусков для персонала и высокой стоимости специфических деталей.

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Например, в случае с Tesla, несмотря на относительно умеренные цены на сами запчасти, очень длительные нормативные сроки выполнения работ в авторизованных мастерских существенно увеличивают итоговую сумму счета. Общий индекс затрат на ремонт этой марки оказался на 20 пунктов выше среднего рыночного уровня.

Премиум и аутсайдеры

Абсолютным лидером по дороговизне, как и ожидалось, стал бренд Porsche, чей индекс стоимости ремонта превышает средний показатель по рынку более чем вдвое. Например, кроссовер Porsche Cayenne III демонстрирует трехкратное превышение среднего уровня затрат. Неожиданно высокие результаты показала спортивная французская марка Alpine с индексом 270 пунктов, где стоимость запчастей покрывает целых 72% от общей суммы счета.

Премиальные немецкие производители Mercedes и BMW также требуют солидных бюджетов на ремонт из-за сложности бортовых систем.

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