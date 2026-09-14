Что на самом деле входит в техобслуживание электромобилей

Техническое обслуживание электромобиля. Фото: ourvirtualacademy.com

Среди автовладельцев до сих пор бытует миф, что электрокары вообще не нуждаются в плановых посещениях сервиса. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания, свечей зажигания и классической коробки передач создает иллюзию полной безотказности. Однако пренебрежение регламентными работами быстро оборачивается дорогим ремонтом электромобиля. Рабочие жидкости в таких машинах играют важную роль, защищая высоковольтную батарею, инвертор и редуктор от перегрева и быстрого износа.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Master Shop.

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Обязательные процедуры

Главной процедурой при техническом обслуживании является замена масла в редукторе со строгим соблюдением допусков автопроизводителя. Этот узел работает на высоких оборотах и под большим крутящим моментом, который доступен с первых секунд движения. Со временем масло теряет свои свойства и накапливает мелкую металлическую стружку, что приводит к разрушению подшипников.

Также регламент включает проверку тормозной жидкости, замену салонного фильтра, осмотр подвески и диагностику высоковольтной системы.

Система охлаждения

Конструкция системы охлаждения аккумулятора сильно отличается в зависимости от конкретной модели. Например, в хэтчбеке Nissan Leaf используется пассивное воздушное охлаждение, поэтому антифриз для батареи там отсутствует. В то же время корейские модели Kia Niro EV, Kia Soul EV, Hyundai Kona EV и Hyundai Ioniq Electric оснащены сложной системой жидкостного охлаждения инвертора и аккумулятора.

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В этих автомобилях используется специальный антифриз с низкой токопроводностью. Со временем эта жидкость теряет свои защитные свойства и оставляет осадок внутри контура. Простая замена без предварительной промывки системы приводит к засорению каналов охлаждения, перегреву аккумулятора во время быстрой зарядки и поломке инвертора.

Ранее Новини.LIVE писали, ремонт каких автомобилей после ДТП обходится дороже всего. Ежегодное исследование организации SRA, проанализировавшей около 900 000 экспертиз кузовных повреждений автомобилей возрастом до шести лет, выявило лидеров и аутсайдеров по затратам.

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