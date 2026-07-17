Электромобили против ДВС: почему ремонт после ДТП обходится дороже

Ремонт электромобилей. Фото: tradecolleges.org

После дорожно-транспортного происшествия ремонт электромобиля обходится владельцам значительно дороже, чем восстановление обычного бензинового или дизельного аналога. Исследования показывают, что разница в стоимости счетов составляет в среднем 23,2%. При этом распространенное мнение, что главным виновником дорогого обслуживания является тяговая батарея, оказалось мифом. Настоящие причины такого финансового разрыва лежат в совершенно другой плоскости и связаны со спецификой рынка.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Возрастной разрыв

Главным фактором высокой стоимости ремонта является возраст транспортных средств, которые участвуют в сравнении. Электромобили на дорогах относительно новы, их средний возраст составляет около 3,3 года, тогда как у автомобилей с ДВС — около 13 лет. Новые машины буквально завалены дорогой электроникой, современными датчиками и сложными кузовными элементами. Для старых авто рынок предлагает множество доступных неоригинальных деталей, что значительно удешевляет процесс.

Также свою роль играют география использования и особенности конструкции. Электрокары чаще эксплуатируются в крупных городах, где аренда сервисных площадей и оплата труда мастеров традиционно выше.

Кроме того, большой вес аккумуляторов создает дополнительную нагрузку на кузов при ударе. Даже при столкновении на низкой скорости тяжелый электромобиль получает скрытые деформации силовой структуры и деталей подвески, что увеличивает объем необходимых работ.

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Выбор сервиса

Процесс восстановления электрокаров удорожает поведение самих водителей. Владельцы современных технологичных машин обычно отказываются от услуг простых мастерских, которые предлагают страховые компании. Они требуют ремонта исключительно на официальных сервисных станциях брендов или в специализированных технических центрах. Стоимость одного часа работы специалиста в таких местах в среднем на 13,20 евро выше по сравнению с обычными СТО в Европе.

Разница заключается и в экономической целесообразности проведения ремонта. Средняя оценочная стоимость подержанного электромобиля составляет около 15 900 евро, тогда как старые машины с ДВС оцениваются примерно в 5200 евро. Из-за этого обычные автомобили после ДТП чаще списывают на утилизацию, когда ремонт превышает половину их стоимости. Электрокары с высокой остаточной стоимостью пытаются восстановить даже после серьезных повреждений, что повышает средний уровень расходов для страховых компаний.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему в Украине сложно отремонтировать электромобиль. Парадоксально, но высокая популярность электромобилей часто сопровождается отказом в их обслуживании со стороны обычных автосервисов.

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