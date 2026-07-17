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Головна Авто Батарея ні до чого: справжні причини дорогого ремонту електрокарів

Батарея ні до чого: справжні причини дорогого ремонту електрокарів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 06:00
Електромобілі проти ДВЗ: чому відновлення після ДТП коштує більше
Ремонт електромобілів. Фото: tradecolleges.org

Після дорожньої пригоди ремонт електромобіля обходиться власникам суттєво дорожче, ніж відновлення звичайного бензинового чи дизельного аналога. Дослідження показують, що різниця у вартості рахунків становить у середньому 23,2%. При цьому поширена думка про те, що головним винуватцем дорогого сервісу є тягова батарея, виявилася міфом. Справжні причини такого фінансового розриву лежать у зовсім іншій площині та пов'язані зі специфікою ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Віковий розрив

Головним чинником високої вартості відновлення є вік транспортних засобів, які потрапляють у порівняння. Електричні машини на дорогах є відносно новими, їхній середній вік становить близько 3,3 року, тоді як в автомобілів з ДВЗ — близько 13 років. Нові машини буквально завалені дорогою електронікою, сучасними датчиками та складними кузовними елементами. Для старих авто ринок пропонує безліч доступних неоригінальних деталей, що значно здешевлює процес.

Також роль відіграє географія використання та особливості конструкції. Електрокари частіше експлуатують у великих містах, де оренда сервісних площ та оплата праці майстрів традиційно вищі.

Крім того, велика маса акумуляторів створює додаткове навантаження на кузов під час удару. Навіть при зіткненні на низькій швидкості важка машина отримує приховані деформації силової структури та деталей підвіски, що збільшує обсяг необхідних робіт.

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Вибір сервісу

Процес відновлення електрокарів здорожчує поведінка самих власників. Володарі сучасних технологічних машин зазвичай відмовляються від послуг простих майстерень, які пропонують страхові компанії. Вони вимагають ремонту виключно на офіційних сервісних станціях брендів або в спеціалізованих технічних центрах. Вартість однієї години роботи фахівця в таких місцях у середньому на 13,20 євро вища порівняно зі звичайними СТО в Європі.

Різниця і в економічній доцільності проведення ремонту. Середня оцінювальна вартість вживаного електромобіля становить близько 15 900 євро, тоді як старі машини з ДВЗ оцінюють приблизно в 5200 євро. Через це звичайні автомобілі після ДТП частіше списують на утилізацію, коли ремонт перевищує половину їхньої вартості. Електрокари з високою залишковою ціною намагаються відновити навіть після серйозних пошкоджень, що підіймає середню планку витрат для страхових компаній.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні важко відремонтувати електромобіль. Парадоксально, але висока популярність електричних авто часто супроводжується відмовою в їх обслуговуванні з боку звичайних автосервісів.

Також читайте, які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі. Деякі з робіт можуть поставити під загрозу фінансовий добробут власника.

ДТП ремонт авто електрокари автомобіль електромобіль ДВЗ
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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