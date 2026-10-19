Проверка по VIN-коду автомобиля. Фото: vinaudit.com

Покупка подержанного автомобиля требует тщательного анализа его истории. Специальный идентификационный номер VIN позволяет объединить разрозненные цифровые следы транспортного средства в единый документ. Однако ни одна онлайн-система не способна гарантировать стопроцентное отражение всех событий из жизни машины. Использование отчета становится отличным помощником, но оно не заменяет полноценный технический осмотр на СТО.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Источники данных

Специальные электронные сервисы собирают информацию из множества независимых баз данных разных стран. Официальные органы регистрации, полиция, страховые компании, станции техосмотра и автоаукционы фиксируют каждое действие с автомобилем. Например, аналитический сервис Cebia получает сведения о регистрации, розыске, оцененных повреждениях после аварий, кредитах или залогах. Показания одометра поступают в систему при прохождении плановых осмотров или оформлении объявлений о продаже.

Каждый сервис имеет свой набор партнеров, поэтому объем найденной информации по одному и тому же коду может существенно отличаться. Если автомобиль попал в ДТП, был в ремонте и после этого сменил нескольких владельцев, система пытается упорядочить эти события в хронологическом порядке. Однако покупатель видит только тот объем информации, к которому конкретный провайдер имеет открытый доступ.

Скрытые риски

Отсутствие записей об авариях в цифровом отчете не гарантирует идеального состояния кузова. Если предыдущий владелец отремонтировал машину за собственные средства без привлечения страховой компании, такое событие просто не попадет в базу. Аналогичная ситуация возможна с подделкой пробега между прохождениями техосмотров. Специалисты компании CARFAX и американской системы NMVTIS прямо советуют не считать отсутствие негативных записей доказательством безупречного прошлого.

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Архивные фотографии с аукционов или площадок продажи часто приносят гораздо больше пользы, чем обычные таблицы с цифрами. Сравнение снимков из разных периодов позволяет выявить скрытые ремонты и изменения в комплектации.

Пробег следует анализировать как хронологический график, ведь резкое снижение показателей явно указывает на манипуляции с одометром.

Наилучшие результаты дает сочетание данных онлайн-проверки, изучения оригинальных документов и реальной диагностики в независимом сервисе.

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