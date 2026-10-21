Toyota RAV4 2018 року. Фото: netcarshow.com

Популярна японська модель Toyota RAV4 четвертого покоління (2013-2018) часто лякає покупців завищеною ціною, посередньою шумоізоляцією та простими матеріалами оздоблення. У бюджеті від 13 000 до 20 000 доларів можна підібрати значно комфортніші вживані машини з меншим пробігом. Автомобільний експерт проаналізував український вторинний ринок і визначив шість надійних альтернатив японському кросоверу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Японські конкуренти

Кросовер Mazda CX-5 першого та другого поколінь виступає чудовою заміною завдяки плавному ходу й класичному 6-ступеневому автомату. Моделі першої генерації 2011–2014 років коштують від 12 000 до 14 000 доларів, а друге покоління 2018 року стартує від 17 500 доларів. Бензинові атмосферні мотори 2 л та 2,5 л мають ресурс понад 350 000 км, хоча вимагають якісного пального та регулярного обслуговування.

Спроєктований за схожими принципами практичності Mitsubishi Outlander третього покоління (2012–2022) також пропонує відмінну надійність. Версія з бензиновим мотором 2,4 л на варіаторі вирізняється низькими витратами, а 3-літровий варіант із 6-ступеневим автоматом долає понад 500 000 км. Окрім бензинових модифікацій, на ринку широко представлені надійні гібридні виконання, які легко суперничають з гібридами від Toyota.

Замість стандартного кросовера можна розглянути повнопривідний універсал підвищеної прохідності Subaru Outback п'ятого покоління (2014–2021) з кліренсом 213 мм. Його фірмовий симетричний повний привід Symmetrical AWD поєднується з міцним клиноланцюговим варіатором Lineartronic, який не боїться перегріву. Опозитний атмосферник 2,5 л гарантує відмінну керованість і відсутність вібрацій, а більшість машин на ринку мають багаті комплектації зі шкіряним салоном.

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Класичним суперником залишається Honda CR-V четвертого покоління (2011–2018). Дорестайлінгові машини отримали атмосферний мотор 2,4 л з 5-ступеневим автоматом та надійний дизель 2.2 л, а рестайлінгові версії оснащені варіатором і мотором 2,4 л з прямим впорскуванням. Ця модель не поступається за якістю лакофарбового покриття, комфортом та тривалістю служби.

Інші варіанти

Поціновувачам свіжих років випуску підійде американський Jeep Cherokee, який у бюджеті 15 000–17 000 доларів можна знайти 2020 року випуску з пробігом до 80 000 км. Найкращим вибором є 3,2-літровий атмосферний бензиновий V6 Pentastar з ланцюговим приводом ГРМ та ресурсом понад 400 000 км. Завдяки 9-ступеневому автомату ZF цей потужний мотор споживає помірну кількість пального у міському режимі.

Преміальну якість матеріалів, еталонну безпеку та тишу у салоні гарантує шведський кросовер Volvo XC60. першого покоління (2008–2017). Найбільш витривалими вважаються 5-циліндрові дизельні мотори 2,4 л з ресурсом понад 500 000 км та 6-ступеневий автомат Aisin. У поєднанні з відмінним корозійним захистом кузова цей автомобіль перевершує суперників за рівнем затишку.

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