Toyota RAV4 2018 года. Фото: netcarshow.com

Популярная японская модель Toyota RAV4 четвертого поколения (2013–2018) часто отпугивает покупателей завышенной ценой, посредственной шумоизоляцией и простыми материалами отделки. В бюджете от 13 000 до 20 000 долларов можно подобрать гораздо более комфортные подержанные машины с меньшим пробегом. Автомобильный эксперт проанализировал украинский вторичный рынок и определил шесть надежных альтернатив японскому кроссоверу.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Японские конкуренты

Кроссовер Mazda CX-5 первого и второго поколений является отличной заменой благодаря плавному ходу и классической 6-ступенчатой автоматической коробке передач. Модели первого поколения 2011–2014 годов стоят от 12 000 до 14 000 долларов, а второе поколение 2018 года от 17 500 долларов. Бензиновые атмосферные двигатели объемом 2 л и 2,5 л имеют ресурс более 350 000 км, хотя требуют качественного топлива и регулярного обслуживания.

Разработанный по схожим принципам практичности Mitsubishi Outlander третьего поколения (2012–2022) также отличается высокой надежностью. Версия с бензиновым двигателем объемом 2,4 л и вариатором отличается низким расходом топлива, а 3-литровый вариант с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач преодолевает более 500 000 км. Помимо бензиновых модификаций, на рынке широко представлены надёжные гибридные версии, которые легко соперничают с гибридами от Toyota.

Вместо стандартного кроссовера можно рассмотреть полноприводный универсал повышенной проходимости Subaru Outback пятого поколения (2014–2021) с клиренсом 213 мм. Его фирменный симметричный полный привод Symmetrical AWD сочетается с прочным клиноцепным вариатором Lineartronic, который не боится перегрева. Оппозитный атмосферный двигатель объемом 2,5 л гарантирует отличную управляемость и отсутствие вибраций, а большинство автомобилей на рынке имеют богатую комплектацию с кожаным салоном.

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Классическим конкурентом остается Honda CR-V четвертого поколения (2011–2018). Дорестайлинговые модели получили атмосферный двигатель объемом 2,4 л с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и надежный дизельный двигатель объемом 2,2 л, а рестайлинговые версии оснащены вариатором и двигателем объемом 2,4 л с прямым впрыском. Эта модель не уступает по качеству лакокрасочного покрытия, комфорту и сроку службы.

Другие варианты

Ценителям автомобилей недавних годов выпуска подойдет американский Jeep Cherokee, который в бюджете 15 000–17 000 долларов можно найти 2020 года выпуска с пробегом до 80 000 км. Лучшим выбором является 3,2-литровый атмосферный бензиновый V6 Pentastar с цепным приводом ГРМ и ресурсом более 400 000 км. Благодаря 9-ступенчатой автоматической коробке передач ZF этот мощный двигатель потребляет умеренное количество топлива в городском режиме.

Премиальное качество материалов, эталонную безопасность и тишину в салоне гарантирует шведский кроссовер Volvo XC60 первого поколения (2008–2017). Наиболее выносливыми считаются 5-цилиндровые дизельные двигатели объемом 2,4 л с ресурсом более 500 000 км и 6-ступенчатая коробка передач Aisin. В сочетании с отличной антикоррозионной защитой кузова этот автомобиль превосходит конкурентов по уровню комфорта.

Ранее Новини.LIVE писали, какие особенности гибрида Toyota RAV4 водители оценили больше всего. Модель предлагает современные технологии без излишней футуристичности, а общая платформа с популярным седаном Camry позволила полностью перевести линейку на эффективные гибридные силовые агрегаты.

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