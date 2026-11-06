Nissan Rogue 2024 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник Nissan увійшов до першої десятки найпопулярніших і найнадійніших марок вживаних авто останнього десятиліття за версією Consumer Reports. У цьому рейтингу бренд посів восьме місце, випередивши Subaru, але поступившись Mazda, Toyota та Honda. Експерти назвали роки випуску та модифікації, які отримали найвищі бали за надійність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Nissan Rogue

Серія компактних кросоверів Nissan Rogue є однією з найпопулярніших у лінійці бренду. Модель другого покоління 2020 року має високий показник надійності 4 з 5 балів за версією Consumer Reports. Хоча 2,5-літровий атмосферний мотор у поєднанні з варіатором працює повільно, ця зв'язка виявилася надзвичайно довговічною.

Компактний варіант Nissan Rogue Sport 2017 року створювали для заміни неординарного кросовера Nissan Juke з метою надати більше простору в салоні. Модель отримала атмосферний 2-літровий двигун, який виявився суттєво надійнішим за попередній 1,6-літровий турбомотор. Завдяки цьому модель здобула 4 з 5 балів за надійність, що стало найкращим результатом за весь час його виробництва.

Оновлений Nissan Rogue 2024 року отримав від фахівців максимальні 5 з 5 балів за надійність. Проте механіки закликають обережно ставитися до версій з 1,5-літровим 3-циліндровим турбомотором, адже щодо нього триває розслідування регуляторів США через неполадки у двигуні.

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Nissan Altima

Середньорозмірний седан Nissan Altima п'ятого покоління 2018 року виділяється серед інших років випуску. Саме ця модифікація стала єдиною у своєму поколінні, яка виборола в оцінюванні Consumer Reports бали 5 з 5 за надійність. Раніші версії 2013–2015 років показували значно нижчі результати через системні проблеми.

Шосте покоління Nissan Altima 2023 року знову встановило високу планку та набрало 5 з 5 балів за надійність. Такий результат забезпечив перевірений часом 2,5-літровий атмосферний 4-циліндровий двигун. Водночас версії 2023 року з 2-літровим турбомотором краще оминати. Вони потрапили під офіційне розслідування NHTSA через часті скарги водіїв на відмови двигуна.

Nissan Murano

Кросовер Nissan Murano третього покоління вважається одним з найвдаліших автомобілів марки завдяки надійному 3,5-літровому мотору V6 серії VQ. Модель 2016 року стала найпродаванішою в історії сімейства з результатом 86 953 реалізованих одиниць та оцінкою 4 з 5 балів за надійність.

Рестайлінговий Nissan Murano 2021 року здобув абсолютні 5 з 5 балів за надійність від Consumer Reports. Крім того, саме цього року фірмовий комплекс активної безпеки Safety Shield 360 включили до базового оснащення всіх версій. Оновлена модифікація 2023 року зберегла високу технічну стійкість та отримала 4 з 5 балів за надійність від експертів.

Інші моделі

Середньорозмірний пікап Nissan Frontier 2018 року вирізняється простою та надійною рамною конструкцією. Автомобіль здобув 83 бали зі 100 за якість та надійність у дослідженні JD Power. Простий атмосферний двигун та міцна підвіска роблять його одним з найвитриваліших пікапів на вторинному ринку.

Електричний хетчбек Nissan Leaf другої генерації 2019 року відзначився тим, що першим серед електрокарів бренду здобув 5 з 5 балів за надійність від Consumer Reports. Автомобіль тривалий час утримував статус найпродаванішого електромобіля у світі до появи Tesla Model 3. Модель 2019 року залишається найкращим вибором для міських поїздок завдяки стабільній роботі батареї.

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