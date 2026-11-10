Сім недооцінених авто з пробігом, які радять купити експерти

Subaru Legacy 2015 року. Фото: netcarshow.com

На вторинному ринку вживані автомобілі часто купують за звичними стереотипами, оминаючи увагою альтернативні моделі. Водії переплачують за розкручені бестселери, хоча на сусідніх оголошеннях є комфортніші та міцніші машини за тими самими цінами. Фахівець з автопідбору сформував список з семи недооцінених моделей, які пропонують високий ресурс агрегатів і відмінне оснащення за помірні кошти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Доступний комфорт

Великий французький хетчбек Renault Laguna у рестайлінговій версії третього покоління (2010-2015) залишається в тіні молодшої моделі Renault Megane. Багато хто відмовляється від покупки через хибну думку про дороге обслуговування більшого кузова. Проте машина побудована на аналогічній підвісці та використовує перевірені 1,5-літрові й 2-літрові дизельні мотори разом з класичним автоматом. У результаті покупець отримує міцне до корозії авто з великим багажником та високим рівнем комфорту за ціною меншого хетчбека.

Корейські седани Kia Optima (2015-2020) та Hyundai Sonata (2014-2019) з заводськими 2-літровими двигунами LPI на скрапленому газі проходять понад 600 000 км без капітального ремонту. Це унікальна технологія корейського концерну, де пропан-бутан подається у циліндри безпосередньо у рідкому стані через паливні форсунки, повністю замінюючи бензин. Зріджений газ не залишає нагару у циліндрах, зберігаючи ресурси мотора та надійного автомата. Слабким місцем залишається лише неможливість долити пальне з каністри на трасі, через що доводиться уважно стежити за залишком у балоні.

Повнопривідний універсал Seat Leon X-Perience (2014-2020) є повним технічним аналогом розкручених Skoda Scout та Volkswagen Golf Alltrack. Він має ті самі дизельні мотори, надійні роботизовані коробки передач та витривалу ходову частину. Через нижчу популярність бренду Seat в Україні цей практичний універсал продають за значно доступніші гроші.

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Незвичні седани

Гібридний седан Honda Clarity (2017-2021) вирізняється просторим салоном, плавною ходою та середньою витратою пального близько 3 л/100 км. Під капотом працює надійний 1,5-літровий бензиновий мотор у зв'язці з електричною установкою. Нестандартний дизайн з закритими задніми арками створювався заради аеродинаміки, проте саме специфічна зовнішність відлякує багатьох покупців від цього економного авто.

Subaru Legacy (2014-2019) з 2,5-літровим опозитним двигуном та варіатором пропонує фірмовий постійний повний привід. Модель недооцінили через низький кліренс, адже покупці не розуміли доцільності повного приводу на звичайному седані. Тим часом автомобіль демонструє відмінну керованість і високу надійність на слизьких дорогах за помірні кошти.

Міські кросовери

Великий американський кросовер Ford Flex (2008-2019) забезпечує величезний простір для всієї родини, багажу та домашніх улюбленців. Експерти радять обирати саме 3,5-літровий атмосферний мотор V6 у зв'язці з класичним автоматом, позаяк він значно простіший та довговічніший за турбований Ecoboost. Модель виглядає оригінально й коштує до 15 000 доларів у чудовому стані.

Компактний кросовер Mazda CX-30 стає чудовою альтернативою масивнішій моделі Mazda CX-5 для міської експлуатації. Автомобіль оснащений тим самим 2,5-літровим бензиновим мотором і класичним автоматом, пропонує якісний салон та відмінну керованість. На вторинному ринку легко знайти машини з пробігами до 60 000–80 000 км в бюджеті до 20 000 доларів.

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