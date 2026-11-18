Peugeot 3008 2021 року. Фото: netcarshow.com

Попри поширену думку про падіння якості сучасного автопрому, деякі автомобілі в нових поколіннях позбулися хронічних вад та суттєво випередили своїх попередників. Виробники врахували скарги власників, переробили проблемні вузли, оновили трансмісії та посилили антикорозійний захист кузовів. Експерт з автопідбору виділив вісім машин, які з роками стали помітно кращими за технікою та комфортом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Реклама

Моделі Peugeot

Раніше бренд критикували за примхливі роботизовані коробки передач, проблемну електрику та посередню надійність дизельних моторів. Саме через ці слабкі місця покупці часто побоювалися французьких машин на вторинному ринку.

Після 2015 року ситуація кардинально змінилася в нових поколіннях Peugeot 308, 3008, 408 та 5008. Замість роботів на ці машини почали встановлювати класичні 8-ступеневі автомати Aisin навіть у парі з дизелями об'ємом 1,6 та 2 л.

Також виробник усунув типові збої проводки та суттєво оновив дизайн інтер'єру. Завдяки цьому новіші версії французьких кросоверів та фастбеків здобули зовсім іншу репутацію серед власників.

Читайте також:

Універсали Subaru

У минулому автомобілі Subaru часто називали жорсткими бляшанками через слабку шумоізоляцію та прості матеріали оздоблення. Також власники скаржилися на швидку появу іржі, підвищену витрату оливи та відомий стукіт четвертого циліндра.

Починаючи з 2015 року, японський бренд серйозно доопрацював свої моделі, що помітно на прикладі універсала Subaru Outback п'ятого покоління. Виробник зменшив споживання мастила, остаточно розв'язав проблему четвертого циліндра та значно посилив захист кузова від корозії. Салон став помітно престижнішим, а подвійні передні склопакети разом з м'якшою підвіскою вивели комфорт на новий рівень.

Корейські електрокари

Ранні електромобілі мали чимало технічних недопрацювань: від швидкої деградації акумуляторів до слабкої системи охолодження. Через погану оптимізацію реальний запас ходу таких машин часто сильно відставав від заявлених цифр.

Компанії Hyundai та Kia не поспішали з випуском моделей Ioniq 5 та EV6, а спершу ретельно вивчили чужі помилки. У результаті співплатформенні електрокари отримали ефективне охолодження та витривалі батареї, які зберігають майже 100% місткості навіть на пробігах від 150 000 до 200 000 км.

Лінійка Mazda

Раніше автомобілі Mazda рідко вважали еталоном надійності, комфорту чи стійкості до корозії. Невелика японська компанія не мала величезних бюджетів для частих експериментів, тому довго використовувала застарілі рішення.

Переломним моментом став перехід на бензинові мотори серії Skyactiv об'ємом 2 та 2,5 л з ланцюговим приводом ГРМ, у надійність яких спершу мало хто вірив. На практиці ці агрегати в парі з власними 6-ступеневими автоматами легко проходять понад 350 000 км без серйозного втручання.

Сьогодні перевірена техніка успішно працює на Mazda 3, Mazda 6 та кросоверах Mazda CX-5 та CX-30. Нещодавно бренд також розширив гаму новими кросоверами Mazda CX-50 та CX-90.

Покоління Passat

Після легендарних B3, B4 та B5 популярний Volkswagen Passat серій B6 та B7 розчарував багатьох водіїв слабким антикорозійним захистом. Кузови цих машин швидко вкривалися іржею, через що репутація моделі помітно постраждала.

У восьмому поколінні Volkswagen Passat B8 німецькі фахівці виправили головну проблему попередників та суттєво поліпшили стійкість металу до корозії. Також модель отримала модернізовані 2-літрові дизелі та витривалі коробки передач як з двома зчепленнями, так і класичні автомати.

Легендарний Jeep

Jeep Grand Cherokee 2012–2019 років майже не змінювався зовні та всередині. Попри надійну техніку, автомобіль мав застарілий інтер'єр і не викликав особливих емоцій у покупців на тлі сучасніших конкурентів.

Нове покоління Grand Cherokee принесло кардинальне оновлення зовнішності та повністю перероблений салон з якісними матеріалами та сучасною ергономікою. Брутальний кузов отримав сучасні пропорції, а всередині з'явилися зручні сидіння та естетична передня панель.

Водночас розробники зберегли під капотом перевірений атмосферний двигун V6 Pentastar об'ємом 3,6 л з розподіленим впорскуванням пального.

Кросовер Volkswagen

Перше покоління Volkswagen Tiguan часто критикували за тісний салон, маленький багажник та посередню плавність ходу. Найбільше клопотів власникам завдавали бензинові мотори, які страждали від підвищеного споживання оливи та малого ресурсу ланцюга ГРМ.

У другій генерації модель стала помітно більшою та просторішою. Інженери усунули майже всі хронічні хвороби двигунів. Додатковою перевагою для американських версій моделі став надійний 8-ступеневий автомат Aisin.

Двигуни Ford

Раніше ранні турбомотори Ford серії EcoBoost об'ємом 1,5, 1,6 та 2 л лякали покупців перегрівами, заклинюванням та потраплянням антифризу в циліндри. Через ці дорогі поломки багато автомобілістів оминають популярні моделі марки на вторинному ринку.

В актуальних версіях Ford Escape, Bronco та інших компанія усунула понад 90% дитячих хвороб попередніх агрегатів. Нові 3-циліндрові двигуни 1,5 л серії Dragon та оновлені 2-літрові мотори після 2018–2019 років працюють значно стабільніше, а коробки передач стали витривалішими.

2,5-літрові гібридні версії з атмосферним мотором без проблем долають величезні пробіги. У поєднанні з багатим оснащенням та конкурентною ціною на вторинному ринку марка заслужено очолила цей рейтинг.

Раніше Новини.LIVE публікували ТОП-10 найкращих вживаних сімейних автомобілів в Україні. До списку потрапили як комфортні ліфтбеки й універсали, так і витривалі кросовери та мінівени.

Також читайте, чим насправді особливі автомобілі марки Subaru. Філософія бренду полягає у створенні практичних машин для впевненої їзди за будь-яких погодних умов та на будь-якому покритті.