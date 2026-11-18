Peugeot 3008 2021 года. Фото: netcarshow.com

Несмотря на распространенное мнение о снижении качества современного автопрома, некоторые автомобили в новых поколениях избавились от хронических недостатков и значительно превзошли своих предшественников. Производители учли жалобы владельцев, доработали проблемные узлы, обновили трансмиссии и усилили антикоррозионную защиту кузовов. Эксперт по автоподбору выделил восемь моделей, которые с годами стали заметно лучше по техническим характеристикам и комфорту.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Модели Peugeot

Ранее бренд критиковали за капризные роботизированные коробки передач, проблемную электрику и посредственную надежность дизельных двигателей. Именно из-за этих слабых мест покупатели часто опасались французских автомобилей на вторичном рынке.

После 2015 года ситуация кардинально изменилась в новых поколениях Peugeot 308, 3008, 408 и 5008. Вместо роботов на эти машины стали устанавливать классические 8-ступенчатые автоматы Aisin даже в паре с дизелями объемом 1,6 и 2 л.

Также производитель устранил типичные неисправности в электропроводке и существенно обновил дизайн интерьера. Благодаря этому более новые версии французских кроссоверов и фастбеков завоевали совершенно иную репутацию среди владельцев.

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Универсалы Subaru

В прошлом автомобили Subaru часто называли жесткими жестяными коробками из-за слабой шумоизоляции и простых материалов отделки. Также владельцы жаловались на быстрое появление ржавчины, повышенный расход масла и известный стук четвертого цилиндра.

Начиная с 2015 года, японский бренд серьезно доработал свои модели, что заметно на примере универсала Subaru Outback пятого поколения. Производитель снизил расход масла, окончательно решил проблему с четвёртым цилиндром и значительно усилил защиту кузова от коррозии. Салон стал заметно престижнее, а двойные передние стеклопакеты вместе с более мягкой подвеской вывели комфорт на новый уровень.

Корейские электромобили

Ранние электромобили имели немало технических недоработок: от быстрой деградации аккумуляторов до слабой системы охлаждения. Из-за плохой оптимизации реальный запас хода таких машин часто сильно отставал от заявленных цифр.

Компании Hyundai и Kia не спешили с выпуском моделей Ioniq 5 и EV6, а сначала тщательно изучили чужие ошибки. В результате электрокары на одной платформе получили эффективную систему охлаждения и долговечные батареи, которые сохраняют почти 100% емкости даже при пробеге от 150 000 до 200 000 км.

Линейка Mazda

Раньше автомобили Mazda редко считались эталоном надежности, комфорта или устойчивости к коррозии. Небольшая японская компания не располагала огромными бюджетами для частых экспериментов, поэтому долгое время использовала устаревшие решения.

Переломным моментом стал переход на бензиновые двигатели серии Skyactiv объемом 2 и 2,5 л с цепным приводом ГРМ, в надежность которых поначалу мало кто верил. На практике эти агрегаты в паре с собственными 6-ступенчатыми автоматами легко проходят более 350 000 км без серьезного вмешательства.

Сегодня эта проверенная техника успешно используется на Mazda 3, Mazda 6 и кроссоверах Mazda CX-5 и CX-30. Недавно бренд также расширил модельный ряд новыми кроссоверами Mazda CX-50 и CX-90.

Поколение Passat

После легендарных B3, B4 и B5 популярный Volkswagen Passat серий B6 и B7 разочаровал многих водителей слабой антикоррозионной защитой. Кузова этих машин быстро покрывались ржавчиной, из-за чего репутация модели заметно пострадала.

В восьмом поколении Volkswagen Passat B8 немецкие специалисты устранили главную проблему предшественников и существенно улучшили устойчивость металла к коррозии. Также модель получила модернизированные 2-литровые дизельные двигатели и надежные коробки передач как с двумя сцеплениями, так и классические автоматы.

Легендарный Jeep

Jeep Grand Cherokee 2012–2019 годов почти не изменился ни снаружи, ни внутри. Несмотря на надежную технику, автомобиль имел устаревший интерьер и не вызывал особых эмоций у покупателей на фоне более современных конкурентов.

Новое поколение Grand Cherokee принесло кардинальное обновление внешнего вида и полностью переработанный салон с качественными материалами и современной эргономикой. Брутальный кузов приобрел современные пропорции, а внутри появились удобные сиденья и эстетичная приборная панель.

В то же время разработчики сохранили под капотом проверенный атмосферный двигатель V6 Pentastar объемом 3,6 л с распределенным впрыском топлива.

Кроссовер Volkswagen

Первое поколение Volkswagen Tiguan часто критиковали за тесный салон, маленький багажник и посредственную плавность хода. Больше всего хлопот владельцам доставляли бензиновые двигатели, которые страдали от повышенного расхода масла и небольшого ресурса цепи ГРМ.

Во втором поколении модель стала заметно больше и просторнее. Инженеры устранили почти все хронические проблемы двигателей. Дополнительным преимуществом для американских версий модели стала надёжная 8-ступенчатая коробка-автомат Aisin.

Двигатели Ford

Раньше ранние турбомоторы Ford серии EcoBoost объемом 1,5, 1,6 и 2 л пугали покупателей перегревами, заклиниванием и попаданием антифриза в цилиндры. Из-за этих дорогостоящих поломок многие автомобилисты обходят стороной популярные модели марки на вторичном рынке.

В актуальных версиях Ford Escape, Bronco и других компания устранила более 90% детских болезней предыдущих агрегатов. Новые 3-цилиндровые двигатели объемом 1,5 л серии Dragon и обновленные 2-литровые моторы, выпущенные после 2018–2019 годов, работают значительно стабильнее, а коробки передач стали более надежными.

2,5-литровые гибридные версии с атмосферным двигателем без проблем преодолевают огромные пробеги. В сочетании с богатым оснащением и конкурентоспособной ценой на вторичном рынке марка заслуженно возглавила этот рейтинг.

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