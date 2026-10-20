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Главная Авто ТОП-10 лучших подержанных семейных автомобилей в Украине

ТОП-10 лучших подержанных семейных автомобилей в Украине

Ua ru
20 октября 2026 12:50
Лучшие семейные авто на вторичном рынке Украины в 2026 году
Honda CR-V 2018 года. Фото: netcarshow.com

Практичные семейные автомобили с пробегом должны сочетать в себе высокий уровень безопасности, вместительный салон, большой багажник и умеренные расходы на обслуживание. Автомобильный эксперт проанализировал украинский вторичный рынок и составил рейтинг из десяти лучших моделей. В список вошли как комфортные лифтбеки и универсалы, так и надежные кроссоверы и минивэны.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Практичные машины

Десятое место занимает лифтбэк или универсал Skoda Superb третьего поколения (с 2015 года). Лучшим выбором является версия с 2-литровым дизелем, механической или автоматической коробкой передач и улучшенной антикоррозионной защитой кузова.

На девятом месте оказался минивэн Citroen C4 Grand Picasso второго поколения (2013–2022) с тремя отдельными задними сиденьями, дизельными двигателями объемом 1,6 или 2 л, ресурс которых превышает 500 000 км, и классической автоматической коробкой передач Aisin в моделях после 2015 года.

Восьмое место занимает кроссовер Toyota Venza (2008–2017 годов) с атмосферным двигателем объемом 2,7 л, подготовленным для установки ГБО, и надежным гидротрансформатором.

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Седьмое место разделили минивэн Volkswagen Sharan и компактвэн Volkswagen Touran второго поколения (2010–2020 и 2015–2025) с 2-литровым дизелем с расходом до 5 л/100 км на трассе и коробками МКПП или DSG.

На шестой позиции находится кроссовер Ford Edge второго поколения (с 2014 года) в модификации с атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л и классической автоматической коробкой передач.

Пятое место занимает внедорожный универсал Volvo XC70 третьего поколения (2007–2016) с клиренсом более 20 см, полным приводом, дизельными двигателями объемом 2 или 2,4 л, атмосферным двигателем объемом 3,2 л или турбодвигателем объемом 2,5 л и коробкой-автоматом Aisin.

Лидеры рейтинга

На четвертом месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения (2012–2021), который предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 2 и 2,4 л в сочетании с вариатором, 3 л с автоматической коробкой передач или в версии PHEV-гибрид.

Третье место занимает кроссовер Subaru Outback пятого поколения (2014–2019) с клиренсом 21 см, постоянным полным приводом и 5 звездами безопасности Euro NCAP. Автомобиль оснащён оппозитным атмосферным двигателем объёмом 2,5 или 3,6 л и клиноцепным вариатором Lineartronic, рассчитанным на пробег более 250 000 км.

Второе место заняли переднеприводные кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 второго поколения (с 2016 года) с дизельными двигателями объемом 1,6 л и 2 л и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Победителем рейтинга стал кроссовер Honda CR-V четвёртого поколения (2011–2018). Дорестайлинговые версии оснащались выносливым 5-ступенчатым гидротрансформатором, а рестайлинговые — надежным фирменным вариатором.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших новых семейных автомобилях в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км. Они позволяют существенно экономить на заправках, но при этом не заставляют семью тесниться в маленьких малолитражках.

Также британские эксперты назвали самый надежный семейный автомобиль за последние четыре года. Специалисты подготовили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.

авто Ford Mitsubishi автомобиль Volkswagen Honda Toyota подержанные авто Volvo Subaru кроссовер Citroën Peugeot Škoda минивен универсал
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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