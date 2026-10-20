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Головна Авто ТОП-10 найкращих вживаних сімейних автомобілів в Україні

ТОП-10 найкращих вживаних сімейних автомобілів в Україні

Ua ru
20 жовтня 2026 12:50
Кращі сімейні авто на вторинному ринку України у 2026 році
Honda CR-V 2018 року. Фото: netcarshow.com

Практичні сімейні автомобілі з пробігом мають поєднувати високу безпеку, місткий салон, великий багажник та помірні витрати на обслуговування. Автомобільний експерт проаналізував український вторинний ринок і склав рейтинг з десяти найкращих моделей. До списку потрапили як комфортні ліфтбеки й універсали, так і витривалі кросовери та мінівени.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Практичні машини

Десяте місце посідає ліфтбек або універсал Skoda Superb третього покоління (з 2015). Найкращим вибором є версія з 2-літровим дизелем, механічною або автоматичною коробкою та покращеним антикорозійним захистом кузова.

На дев'ятому місці опинився мінівен Citroen C4 Grand Picasso другого покоління (2013–2022) з трьома окремими задніми сидіннями, дизелями 1,6 або 2 л, ресурс яких понад 500 000 км, та класичним автоматом Aisin після 2015 року.

Восьму сходинку займає кросовер Toyota Venza (2008–2017 років) з атмосферним мотором 2,7 л під ГБО та надійним гідротрансформатором.

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Сьоме місце розділили мінівен Volkswagen Sharan та компактвен Volkswagen Touran другого покоління (2010–2020 та 2015–2025) з 2-літровим дизелем з витратою до 5 л/100 км на трасі та коробками МКПП чи DSG.

На шостій позиції розташований кросовер Ford Edge другого покоління (з 2014) у модифікації з атмосферним мотором 3.5 л V6 та класичним автоматом.

П'яте місце посідає позашляховий універсал Volvo XC70 третього покоління (2007–2016) з кліренсом понад 20 см, повним приводом, дизелями 2 або 2,4 л, атмосферником 3,2 л чи турбомотором 2,5 л та автоматом Aisin.

Лідери рейтингу

На четвертому місці опинився кросовер Mitsubishi Outlander третього покоління (2012–2021), який пропонується з бензиновими моторами 2 та 2,4 л на варіаторі, 3 л з автоматом або у версії PHEV-гібрид.

Третю сходинку посідає кросовер Subaru Outback п’ятого покоління (2014–2019) з кліренсом 21 см, постійним повним приводом та 5 зірками безпеки Euro NCAP. Автомобіль оснащений опозитним атмосферним мотором 2,5 або 3,6 л та клиноланцюговим варіатором Lineartronic, що витримує понад 250 000 км.

Друге місце здобули передньопривідні кросовери Peugeot 3008 та 5008 другого покоління (з 2016) з дизелями 1,6 л та 2 л й 8-ступеневим автоматом Aisin.

Переможцем рейтингу став кросовер Honda CR-V четвертого покоління (2011–2018). Дорестайлінгові версії оснащувалися витривалим 5-ступеневим гідротрансформатором, а рестайлінгові мають надійний фірмовий варіатор.

Раніше Новини.LIVE писали про кращі нові сімейні авто в Україні з витратою палива до 5 л/100 км. Вони дозволяють суттєво економити на заправках, але водночас не змушують родину тіснитися в маленьких малолітражках.

Також британські експерти назвали найнадійніше сімейне авто за останні чотири роки. Фахівці сформували детальний звіт на основі масштабного опитування реальних автовласників щодо кількості зафіксованих технічних несправностей.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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