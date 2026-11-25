Nissan Qashqai 2012 года. Фото: netcarshow.com

Выбор авто с пробегом в ценовом диапазоне от 5000 до 15 000 долларов зависит от требований к возрасту и техническому оснащению. Каждые дополнительные 5000 существенно омолаживают машину, снижают показатели одометра и открывают доступ к более современным трансмиссиям. Эксперты изучили объявления, чтобы показать реальную картину предложений. При этом цены отражают ожидания продавцов и могут отличаться от окончательных сумм сделок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Реклама

Бюджетный сегмент

В диапазоне 4000–5000 долларов основу предложения составляют старые европейские модели примерно 2006 года выпуска с пробегом свыше 250 000 км. Механическую коробку передач здесь имеют 75,3% машин, автоматические трансмиссии встречаются лишь в 19,6% случаев, а полный привод имеют 4,9% автомобилей. По типу топлива лидируют бензиновые версии с долей 42%, далее следуют дизели с показателем 28,8% и автомобили с газобаллонным оборудованием — 25,8%.

Больше всего объявлений в этой категории приходится на Volkswagen Golf 2002 года со средней ценой 4500 долларов и пробегом 256 000 км, где преобладает версия Golf IV 1.6 с механической коробкой передач. Чуть более новая Opel Astra H 2007 года с пробегом 254 000 км также популярна, а за более старую Volkswagen Passat B5+ просят в среднем 4500 долларов при пробеге 300 000 км.

Читайте также:

Также часто рассматривают Skoda Octavia Tour 2005 года за 4600 долларов с пробегом 280 000 км или более компактную Skoda Fabia 2008 года, которая в среднем наездила 227 000 км. Иногда в этом ценовом диапазоне встречаются премиальные модели, такие как Audi A6 2001 года с пробегом около 342 000 км. Однако специалисты предупреждают: дешевая покупка подержанного автомобиля бизнес-класса неизбежно обернется высокими затратами на дальнейший ремонт.

Средний класс

Переход к бюджету 9 000–10 000 долларов омолаживает автомобиль в среднем на шесть лет до 2012 года, хотя пробег сокращается лишь на 28 000 км. Доля автоматических коробок передач, роботов и вариаторов в этом сегменте возрастает до 61,6%, полный привод имеют 24,5% машин, а лидерство среди видов топлива перехватывают дизели с показателем 42,4%. Самой массовой моделью здесь является дизельный Volkswagen Passat B7 2012 года с автоматом за 9500 долларов и пробегом 251 000 км. Также есть Skoda Octavia A5 FL того же года на механике с пробегом 250 000 км.

За те же 9500 долларов можно приобрести значительно более свежий Volkswagen Golf VII 2014 года с пробегом 216 000 км или американский седан Ford Fusion 2014 года с пробегом 200 000 км и бензиновым двигателем объемом 2 л. Если нужен кроссовер, популярным выбором становится Nissan Qashqai 2010 года за 9600 долларов со средним пробегом 226 000 км.

Более высокий уровень

В диапазоне 14 000–15 000 долларов средний возраст автомобилей смещается к 2015 году, а пробег уменьшается еще на 48 000 км по сравнению с предыдущей категорией. Автоматическая коробка передач здесь становится почти стандартной с долей 85,8%, полный привод имеется у 44,2% автомобилей, а бензиновые двигатели снова выходят на первое место с результатом 50,5%.

Среди массовых моделей лидирует переднеприводный дизельный Volkswagen Passat B8 2016 года со средней ценой 14 500 долларов и пробегом 226 000 км. За аналогичную сумму покупатели активно выбирают полноприводный кроссовер Nissan Rogue 2017 года с бензиновым двигателем объемом 2,5 л, вариатором и пробегом 143 000 км. При покупке таких автомобилей из США рекомендуется обязательно проверять VIN-код, характер предыдущих повреждений и качество ремонта.

Этот бюджет также открывает двери в премиум-сегмент, где за 15 000 долларов предлагают BMW 5 Series F10 2013 года с пробегом 221 000 км или кроссовер Audi Q5 2014 года с пробегом 204 000 км. Альтернативой выступает седан BMW 3 Series F30 2014 года, который в среднем успел проехать 174 000 км.

Электромобили и гибриды во всех трех ценовых категориях остаются в меньшинстве и занимают от 0,7% в самом дешевом сегменте до 7,2% в диапазоне около 15 000 долларов. Популярность моделей Volkswagen и Skoda подтверждает и статистика сервисных центров: с начала года по 29 сентября 2026 года в Украине переоформили 22 132 Passat, 20 169 Octavia и 18 525 Golf.

Ранее Новини.LIVE писали о самых популярных подержанных автомобилях в Украине в 2026 году. Возглавила список немецкая модель, которая уже несколько лет подряд остается фаворитом местных водителей.

Также читайте, какие автомобили не стоит покупать на аукционах в США. Специалисты советуют отсеивать рискованные варианты еще до начала торгов, чтобы не замораживать средства на долгие месяцы.