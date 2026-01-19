Вживані автомобілі, які розчаровують відразу після покупки

Jeep Cherokee 2018 року на засніженій лісовій дорозі. Фото: dupagechryslerdodgejeepram.com

Ринок вживаного транспорту часто пропонує привабливі ціни на моделі 2010–2019 років випуску. Однак поспішне впровадження нових технологій без тривалих випробувань призвело до появи автомобілів, технічний стан яких вимагає надмірних фінансових вкладень.

Про це написав Moto.

Компактні та сімейні моделі

Fiat 500L привертає увагу просторим салоном та доступною ціною, проте якість збірки цього авто викликає серйозні зауваження. Власники часто фіксують швидкий знос елементів підвіски, несправності механічних та автоматичних коробок передач, а також збої в роботі електроніки. Економія під час купівлі стає ілюзорною, позаяк витрати на сервіс та стрімка втрата ринкової вартості перевищують початкові очікування.

Окрему небезпеку становлять моделі Ford Fiesta та Focus періоду 2011–2016 років, оснащені автоматичною трансмісією PowerShift. Найбільша кількість скарг стосується бензинових версій з сухим зчепленням, де виникають ривки під час руху в міських умовах та трапляються регулярні дорогі поломки. Багато таких машин потрапляють у продаж саме після серії технічних несправностей, з якими попередні власники не бажали боротися.

Кросовери та седани

Jeep Cherokee покоління KL відомий сучасним технічним оснащенням, яке на практиці виявляється складним та витратним в утриманні. Найбільше претензій виникає до 9-ступеневої автоматичної коробки передач через затримки в роботі та програмні помилки. Хоча цей кросовер демонструє хороші результати на бездоріжжі, регулярне обслуговування суттєво обтяжує бюджет.

Chevrolet Cruze часто з'являється у продажу з великим пробігом, що значно підвищує ймовірність критичних дефектів. Найчастіше фіксуються витоки мастила з двигуна, несправності турбокомпресора та проблеми з системою охолодження. Складна електроніка та недопрацьовані конструктивні рішення роблять утримання таких вживаних авто занадто дорогим відносно їхньої вартості.