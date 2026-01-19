Подержанные автомобили, которые разочаровывают сразу после покупки

Jeep Cherokee 2018 года на заснеженной лесной дороге. Фото: dupagechryslerdodgejeepram.com

Рынок подержанного транспорта часто предлагает привлекательные цены на модели 2010-2019 годов выпуска. Однако поспешное внедрение новых технологий без длительных испытаний привело к появлению автомобилей, техническое состояние которых требует чрезмерных финансовых вложений.

Об этом написал Moto.

Компактные и семейные модели

Fiat 500L привлекает внимание просторным салоном и доступной ценой, однако качество сборки этого авто вызывает серьезные замечания. Владельцы часто фиксируют быстрый износ элементов подвески, неисправности механических и автоматических коробок передач, а также сбои в работе электроники. Экономия при покупке становится иллюзорной, так как расходы на сервис и стремительная потеря рыночной стоимости превышают первоначальные ожидания.

Отдельную опасность представляют модели Ford Fiesta и Focus периода 2011-2016 годов, оснащенные автоматической трансмиссией PowerShift. Наибольшее количество жалоб касается бензиновых версий с сухим сцеплением, где возникают рывки при движении в городских условиях и случаются регулярные дорогостоящие поломки. Многие такие машины попадают в продажу именно после серии технических неисправностей, с которыми предыдущие владельцы не желали бороться.

Кроссоверы и седаны

Jeep Cherokee поколения KL известен современным техническим оснащением, которое на практике оказывается сложным и затратным в содержании. Больше всего претензий возникает к 9-ступенчатой автоматической коробке передач из-за задержек в работе и программных ошибок. Хотя этот кроссовер демонстрирует хорошие результаты на бездорожье, регулярное обслуживание существенно отягощает бюджет.

Chevrolet Cruze часто появляется в продаже с большим пробегом, что значительно повышает вероятность критических дефектов. Чаще всего фиксируются утечки масла из двигателя, неисправности турбокомпрессора и проблемы с системой охлаждения. Сложная электроника и недоработанные конструктивные решения делают содержание таких подержанных авто слишком дорогим относительно их стоимости.