Надійні вживані авто до 7000 доларів з простими двигунами

Skoda Octavia A5 2008 року. Фото: infocar.ua

Сьогодні вживані автомобілі в бюджеті від 6000 до 7000 доларів вимагають ретельного підбору технічної частини. Найменше проблем обіцяють перевірені атмосферні бензинові двигуни, звичайна механічна коробка передач та доступні запчастини. При купівлі важливо оцінювати реальний стан конкретного екземпляра, а не лише обіцянки продавця. Також варто обов'язково залишити частину коштів на первинне сервісне обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

Реклама

Прості варіанти

Практична Skoda Octavia A5 (2006–2011) ідеально підходить для сімейних потреб завдяки величезному багажному відділенню. Найбільш надійним та простим в обслуговуванні вважають бензиновий мотор 1.6 MPI потужністю 102 к.с. у парі з механікою. Класична автоматична трансмісія Aisin також служить довго, але перед купівлею вимагає діагностики, як і кузовні пороги з арками на предмет корозії.

Компактна Skoda Fabia Mk2 (2010–2014) займає менше місця на дорозі та має доступні деталі ходової частини. Найбільш вдалим поєднанням для цієї моделі є двигун 1.4 MPI на 86 к.с. та 5-ступенева механічна коробка. Через посередню шумоізоляцію машина більше підходить для коротких міських поїздок, аніж для далеких подорожей.

Доступні моделі

Французький Renault Logan (2010–2015) чудово почувається на поганих дорогах завдяки високому кліренсу та витривалій підвісці. Бензинові атмосферні мотори об'ємом 1,4 та 1,6 л з механічною коробкою добре знайомі майстрам будь-якого сервісу. За відмінну практичність та дешевий ремонт доведеться змиритися з простим салоном і скромним рівнем комфорту.

Читайте також:

Маневровий Ford Fiesta Mk7 (2011–2014) чудово підходить для вузьких вулиць та щільних стоянок. Радять обирати бензинові версії 1.25 або 1.4 Duratec на механіці. А ось модифікацію з роботизованою трансмісією PowerShift краще оминати, позаяк її відновлення повністю перекреслить усю економію від покупки.

Хетчбек Hyundai i20 (2010–2014) має дуже просту конструкцію підвіски зі стійками МакФерсон спереду та балкою ззаду. Бензиновий мотор 1.4 Gamma пропонували як з механічною коробкою, так і з надійним 4-ступеневим автоматом. Під час огляду цієї моделі варто детально перевірити стан зчеплення та якість лакофарбового покриття.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити кросовер Skoda Kamiq з пробігом. Досвідчені механіки детально вивчили слабкі місця цієї моделі та оцінили довговічність її основних вузлів.

Також читайте, які вживані авто зараз вигідніше везти зі США в Україну. Варто приставати на пропозицію, коли фінальна собівартість виходить нижчою за цінники на українському вторинному авторинку.