Чи варто купувати вживаний кросовер Skoda Kamiq: огляд механіка

Skoda Kamiq 2020 року. Фото: netcarshow.com

Купівля міського компактного кросовера на вторинному ринку завжди вимагає оцінки його реального ресурсу. Вживаний Skoda Kamiq приваблює практичним салоном, високою посадкою та сучасними мультимедійними системами. Досвідчені механіки детально вивчили слабкі місця цієї моделі та оцінили довговічність її основних вузлів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Оснащення салону

Автомобіль збудовано на спільній платформі концерну Volkswagen разом з моделями Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza та Audi A1. Попри компактні габарити, салон пропонує зручну вищу посадку та достатньо простору для пасажирів другого ряду. Об'єм багажного відділення становить 400 л, а після розкладання задніх сидінь корисний простір зростає до 1395 л.

Рестайлінг 2024 року приніс оновлені бампери, іншу решітку радіатора та цифровий щиток приладів на 8 дюймів у базовій комплектації.

Мультимедійна платформа MIB3 залежно від версії оснащується сенсорним екраном діагоналлю від 6,5 до 9,2 дюйма. Кліматична система регулюється зручними фізичними кнопками без потреби заходити в заплутане меню.

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Якість збірки залишається солідною, хоча в нижній частині передньої панелі переважає жорсткий пластик.

Водночас власники регулярно скаржаться на зависання, раптові перезавантаження та збої в роботі онлайн-сервісів мультимедіа під час тривалих поїздок.

Надійність моторів

Під капотом кросовера встановлювали бензинові турбомотори родин EA211-evo та EA211-evo-2 з ремінним приводом ГРМ. 3-циліндровий двигун 1.0 TSI на 95 або 115 к.с. отримує від механіків найкращі оцінки. Автомобілі з цим агрегатом регулярно приїжджають на плановий сервіс з пробігами 200 000–300 000 км без серйозних поломок. Базова версія підходить для міста, а 115-сильний варіант упевнено почувається на трасі.

4-циліндровий мотор 1.5 TSI на 150 к.с. забезпечує хорошу динаміку при обгонах, але має приховані ризики. Окремі екземпляри вже при пробігах 70 000–150 000 км отримують задири на стінках циліндрів через особливості плазмового напилення замість чавунних гільз. Висока витрата оливи та гучна робота мотора сигналізують про критичний знос. Для збереження ресурсу будь-якого мотора TSI фахівці радять міняти оливу кожні 10 000 км.

Трансмісія та шасі

Автомобіль пропонує механічну коробку передач або 7-ступеневий сухий робот DSG з індексом DQ200. Роботизована трансмісія працює швидко, проте під час руху в заторах виявляє дрібні посмикування.

Задня підвіска базується на надійній торсіонній балці, а передня частина розрахована на комфортну їзду по нерівностях.

У модифікаціях з потужними моторами задні гальмівні диски часто вкриваються іржею та зношуються нерівномірно.

При частій їзді на короткі відстані також виникають проблеми з регулятором тиску наддуву турбіни. Купувати версію 1.5 TSI варто лише після глибокої діагностики ендоскопом, тоді як варіант з мотором 1.0 TSI є менш ризикованим вибором.

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