Стоит ли покупать подержанный кроссовер Skoda Kamiq: обзор механика

Skoda Kamiq 2020 года. Фото: netcarshow.com

Покупка городского компактного кроссовера на вторичном рынке всегда требует оценки его реального ресурса. Подержанная Skoda Kamiq привлекает практичным салоном, высокой посадкой и современными мультимедийными системами. Опытные механики подробно изучили слабые места этой модели и оценили долговечность ее основных узлов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Оснащение салона

Автомобиль построен на общей платформе концерна Volkswagen вместе с моделями Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Несмотря на компактные габариты, салон предлагает удобную высокую посадку и достаточно места для пассажиров второго ряда. Объем багажного отделения составляет 400 л, а после складывания задних сидений полезное пространство увеличивается до 1395 л.

Рестайлинг 2024 года принес обновленные бамперы, другую решетку радиатора и цифровую приборную панель диагональю 8 дюймов в базовой комплектации.

Мультимедийная платформа MIB3 в зависимости от версии оснащается сенсорным экраном диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма. Климатическая система регулируется удобными физическими кнопками без необходимости заходить в запутанное меню.

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Качество сборки остается на высоком уровне, хотя в нижней части передней панели преобладает жесткий пластик.

В то же время владельцы регулярно жалуются на зависания, внезапные перезагрузки и сбои в работе онлайн-сервисов мультимедиа во время длительных поездок.

Надежность двигателей

Под капотом кроссовера устанавливались бензиновые турбодвигатели семейств EA211-evo и EA211-evo-2 с ременным приводом ГРМ. 3-цилиндровый двигатель 1.0 TSI мощностью 95 или 115 л.с. получает от механиков самые высокие оценки. Автомобили с этим агрегатом регулярно приезжают на плановое обслуживание с пробегом 200 000–300 000 км без серьезных поломок. Базовая версия подходит для города, а 115-сильный вариант уверенно чувствует себя на трассе.

4-цилиндровый двигатель 1.5 TSI мощностью 150 к.с. обеспечивает хорошую динамику при обгонах, но таит в себе скрытые риски. Отдельные экземпляры уже при пробеге 70 000–150 000 км получают задиры на стенках цилиндров из-за особенностей плазменного напыления вместо чугунных гильз. Высокий расход масла и шумная работа двигателя сигнализируют о критическом износе. Для сохранения ресурса любого двигателя TSI специалисты рекомендуют менять масло каждые 10 000 км.

Трансмиссия и ходовая часть

Автомобиль предлагается с механической коробкой передач или 7-ступенчатой сухой коробкой DSG с индексом DQ200. Роботизированная коробка передач работает быстро, однако при движении в пробках проявляет небольшие рывки.

Задняя подвеска основана на надежной торсионной балке, а передняя часть рассчитана на комфортную езду по неровностям.

В модификациях с мощными двигателями задние тормозные диски часто покрываются ржавчиной и изнашиваются неравномерно.

При частой езде на короткие расстояния также возникают проблемы с регулятором давления наддува турбины. Покупать версию 1.5 TSI стоит только после тщательной диагностики с помощью эндоскопа, тогда как вариант с двигателем 1.0 TSI является менее рискованным выбором.

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