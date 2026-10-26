Надежные подержанные автомобили до 7000 долларов с простыми двигателями

Skoda Octavia A5 2008 года. Фото: infocar.ua

Сегодня подержанные автомобили в ценовом диапазоне от 6000 до 7000 долларов требуют тщательного выбора технической части. Наименьшие проблемы обещают проверенные атмосферные бензиновые двигатели, обычная механическая коробка передач и доступные запчасти. При покупке важно оценивать реальное состояние конкретного экземпляра, а не только обещания продавца. Также обязательно стоит оставить часть средств на первичное техническое обслуживание.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Простые варианты

Практичная Skoda Octavia A5 (2006–2011) идеально подходит для семейных нужд благодаря огромному багажному отделению. Наиболее надежным и простым в обслуживании считается бензиновый двигатель 1.6 MPI мощностью 102 л.с. в паре с механической коробкой передач. Классическая автоматическая коробка передач Aisin также служит долго, но перед покупкой требует диагностики, как и пороги кузова с арками на предмет коррозии.

Компактная Skoda Fabia Mk2 (2010–2014) занимает меньше места на дороге и отличается доступностью запчастей ходовой части. Наиболее удачным сочетанием для этой модели является двигатель 1.4 MPI мощностью 86 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Из-за посредственной шумоизоляции автомобиль больше подходит для коротких городских поездок, чем для дальних путешествий.

Доступные модели

Французский Renault Logan (2010–2015) прекрасно чувствует себя на плохих дорогах благодаря высокому клиренсу и выносливой подвеске. Бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4 и 1,6 л с механической коробкой хорошо знакомы мастерам любого сервиса. За отличную практичность и дешевый ремонт придется смириться с простым салоном и скромным уровнем комфорта.

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Маневренный Ford Fiesta Mk7 (2011–2014) отлично подходит для узких улиц и тесных парковок. Рекомендуется выбирать бензиновые версии 1,25 или 1,4 Duratec с механической коробкой передач. А вот модификацию с роботизированной трансмиссией PowerShift лучше обходить стороной, так как её ремонт полностью перечеркнет всю экономию от покупки.

Хэтчбек Hyundai i20 (2010–2014) имеет очень простую конструкцию подвески со стойками МакФерсона спереди и балкой сзади. Бензиновый двигатель 1.4 Gamma предлагался как с механической коробкой, так и с надёжным 4-ступенчатым автоматом. При осмотре этой модели стоит подробно проверить состояние сцепления и качество лакокрасочного покрытия.

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