Audi Q7 2017 року. Фото: motor1.com

Німецький бренд пропонує широкий вибір машин Audi на вторинному ринку завдяки високій популярності та преміальному статусу. Проте складність конструкції часто перетворюється на дорогий ремонт з великими витратами на сервісі. Заводські дефекти окремих версій здатні повністю розчарувати нового власника після купівлі. Поради автомеханіків допомагають обрати надійне авто та зберегти власні заощадження.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Універсали та кросовери

Перше покоління крос-універсалу Audi Allroad з'явилося у 1999 році на базі моделі A6. Машина отримала повний привід, збільшений кліренс та потужні двигуни. Водночас пневматична підвіска перших версій вирізняється вкрай низькою надійністю, а її ремонт коштує тисячі доларів. 2-турбінний бензиновий двигун об'ємом 2,7 л страждає від витоків мастила та охолоджувальної рідини, а для заміни турбін майстрам доводиться повністю демонтувати силовий агрегат.

Великий кросовер Audi Q7 дебютував у 2007 році й одразу підкорив ринок комфортом. Базовий бензиновий двигун VR6 та затишний салон приваблюють покупців вживаних машин, проте щорічне обслуговування коштує понад 1100 доларів. Моделі 2017 року випуску часто страждають від раптових відмов двигуна, заміна якого обходиться приблизно у 18000 доларів.

Окремо слід згадати версію Audi Q7 з гігантським дизельним мотором V12 TDI об'ємом 6 л, яка розганяється до 100 км/год за 5,5 секунди, але обслуговування цього рідкісного мотора потребує колосальних витрат.

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Компактніший кросовер Audi Q5 з'явився у 2009 році. Він поєднав комфорт седана та місткий багажник. Моделі 2009–2013 років випуску мають слабкий ланцюг ГРМ, що призводить до дорогого ремонту двигуна вартістю близько 7000 доларів, а заміна автоматичної коробки передач також є частим явищем на сервісах.

Седани та хетчбеки

У 1970-х роках седан Audi 5000 допомагав німецькій марці завойовувати американський ринок завдяки інноваційному 5-циліндровому двигуну. Однак гучний скандал вибухнув через випадки самовільного розгону авто під час гальмування, що призвело до масових кампаній з відкликання машин з автоматичною трансмісією. Сьогодні такі седани трапляються не часто, але купувати їх без перевірки виконання робіт з відкликання не варто.

Популярний середньорозмірний седан Audi A4 випускають з 1994 року. Його бензинові турбомотори 2.0 TFSI 2009–2011 років випуску мають проблеми з надмірним споживанням мастила. Також власники часто стикаються з відмовами паливної помпи високого тиску та швидким стиранням деталей підвіски.

Компактний хетчбек Audi A2 створювали спеціально для вузьких європейських вулиць з легким алюмінієвим кузовом та економічним дизелем 1.2 TDI. Проте специфічний дизайн та відсутність спортивного характеру відлякали більшість прихильників марки. Автомобіль вийшов повільним та незручним для активної їзди.

Спортивна модель

Компактний спорткар Audi TT з'явився у 1998 році й протримався на конвеєрі до 2023 року. Модель демонструвала баланс між динамікою, стилем та керованістю. Автомобіль пережив 14 кампаній з відкликання через серйозні технічні дефекти. У машин 2000–2006 років випуску руйнувався шків водяної помпи, що призводило до обриву ременя ГРМ. Також траплялися проблеми з подушками безпеки та захисними екранами паливного бака.

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