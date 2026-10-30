Audi Q7 2017 года. Фото: motor1.com

Немецкий бренд предлагает широкий выбор автомобилей Audi на вторичном рынке благодаря высокой популярности и премиальному статусу. Однако сложность конструкции зачастую приводит к дорогостоящему ремонту и значительным расходам на обслуживание. Заводские дефекты отдельных версий способны полностью разочаровать нового владельца после покупки. Советы автомехаников помогают выбрать надежный автомобиль и сохранить собственные сбережения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Универсалы и кроссоверы

Первое поколение кросс-универсала Audi Allroad появилось в 1999 году на базе модели A6. Машина получила полный привод, увеличенный клиренс и мощные двигатели. В то же время пневматическая подвеска первых версий отличается крайне низкой надежностью, а ее ремонт обходится в тысячи долларов. 2-турбинный бензиновый двигатель объемом 2,7 л страдает от утечек масла и охлаждающей жидкости, а для замены турбин мастерам приходится полностью демонтировать силовой агрегат.

Большой кроссовер Audi Q7 дебютировал в 2007 году и сразу покорил рынок своим комфортом. Базовый бензиновый двигатель VR6 и уютный салон привлекают покупателей подержанных автомобилей, однако ежегодное обслуживание обходится более чем в 1100 долларов. Модели 2017 года выпуска часто страдают от внезапных отказов двигателя, замена которого обходится примерно в 18 000 долларов.

Отдельно стоит упомянуть версию Audi Q7 с гигантским дизельным двигателем V12 TDI объемом 6 л, которая разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, но обслуживание этого редкого двигателя требует колоссальных затрат.

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Более компактный кроссовер Audi Q5 появился в 2009 году. Он соединил в себе комфорт седана и вместительный багажник. Модели 2009–2013 годов выпуска имеют слабый привод ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя стоимостью около 7000 долларов, а замена автоматической коробки передач также является частым явлением на сервисах.

Седаны и хэтчбеки

В 1970-х годах седан Audi 5000 помогал немецкому бренду завоевывать американский рынок благодаря инновационному 5-цилиндровому двигателю. Однако разразился громкий скандал из-за случаев самопроизвольного разгона автомобиля во время торможения, что привело к массовым кампаниям по отзыву машин с автоматической коробкой передач. Сегодня такие седаны встречаются нечасто, но покупать их без проверки выполнения работ по отзыву не стоит.

Популярный среднеразмерный седан Audi A4 выпускается с 1994 года. Его бензиновые турбомоторы 2.0 TFSI 2009–2011 годов выпуска имеют проблемы с чрезмерным расходом масла. Также владельцы часто сталкиваются с отказами топливного насоса высокого давления и быстрым износом деталей подвески.

Компактный хэтчбек Audi A2 создавали специально для узких европейских улиц с легким алюминиевым кузовом и экономичным дизелем 1.2 TDI. Однако специфический дизайн и отсутствие спортивного характера отпугнули большинство поклонников марки. Автомобиль оказался медленным и неудобным для активной езды.

Спортивная модель

Компактный спорткар Audi TT появился в 1998 году и продержался на конвейере до 2023 года. Модель демонстрировала баланс между динамикой, стилем и управляемостью. Автомобиль пережил 14 кампаний по отзыву из-за серьезных технических дефектов. У машин 2000–2006 годов выпуска разрушался шкив водяного насоса, что приводило к обрыву ремня ГРМ. Также возникали проблемы с подушками безопасности и защитными экранами топливного бака.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько надежен двигатель 1.4 TSI на подержанных автомобилях Volkswagen Group. Его устанавливали на модели брендов Volkswagen, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2025 года, в том числе в составе современных гибридных установок.

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