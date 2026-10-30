Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанные Audi, которые механики советуют избегать любой ценой

Подержанные Audi, которые механики советуют избегать любой ценой

Ua ru
30 октября 2026 07:35
Худшие подержанные Audi: какие модели лучше обходить стороной motor1.com
Audi Q7 2017 года. Фото: motor1.com

Немецкий бренд предлагает широкий выбор автомобилей Audi на вторичном рынке благодаря высокой популярности и премиальному статусу. Однако сложность конструкции зачастую приводит к дорогостоящему ремонту и значительным расходам на обслуживание. Заводские дефекты отдельных версий способны полностью разочаровать нового владельца после покупки. Советы автомехаников помогают выбрать надежный автомобиль и сохранить собственные сбережения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Универсалы и кроссоверы

Первое поколение кросс-универсала Audi Allroad появилось в 1999 году на базе модели A6. Машина получила полный привод, увеличенный клиренс и мощные двигатели. В то же время пневматическая подвеска первых версий отличается крайне низкой надежностью, а ее ремонт обходится в тысячи долларов. 2-турбинный бензиновый двигатель объемом 2,7 л страдает от утечек масла и охлаждающей жидкости, а для замены турбин мастерам приходится полностью демонтировать силовой агрегат.

Большой кроссовер Audi Q7 дебютировал в 2007 году и сразу покорил рынок своим комфортом. Базовый бензиновый двигатель VR6 и уютный салон привлекают покупателей подержанных автомобилей, однако ежегодное обслуживание обходится более чем в 1100 долларов. Модели 2017 года выпуска часто страдают от внезапных отказов двигателя, замена которого обходится примерно в 18 000 долларов.

Отдельно стоит упомянуть версию Audi Q7 с гигантским дизельным двигателем V12 TDI объемом 6 л, которая разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, но обслуживание этого редкого двигателя требует колоссальных затрат.

Читайте также:

Более компактный кроссовер Audi Q5 появился в 2009 году. Он соединил в себе комфорт седана и вместительный багажник. Модели 2009–2013 годов выпуска имеют слабый привод ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя стоимостью около 7000 долларов, а замена автоматической коробки передач также является частым явлением на сервисах.

Седаны и хэтчбеки

В 1970-х годах седан Audi 5000 помогал немецкому бренду завоевывать американский рынок благодаря инновационному 5-цилиндровому двигателю. Однако разразился громкий скандал из-за случаев самопроизвольного разгона автомобиля во время торможения, что привело к массовым кампаниям по отзыву машин с автоматической коробкой передач. Сегодня такие седаны встречаются нечасто, но покупать их без проверки выполнения работ по отзыву не стоит.

Популярный среднеразмерный седан Audi A4 выпускается с 1994 года. Его бензиновые турбомоторы 2.0 TFSI 2009–2011 годов выпуска имеют проблемы с чрезмерным расходом масла. Также владельцы часто сталкиваются с отказами топливного насоса высокого давления и быстрым износом деталей подвески.

Компактный хэтчбек Audi A2 создавали специально для узких европейских улиц с легким алюминиевым кузовом и экономичным дизелем 1.2 TDI. Однако специфический дизайн и отсутствие спортивного характера отпугнули большинство поклонников марки. Автомобиль оказался медленным и неудобным для активной езды.

Спортивная модель

Компактный спорткар Audi TT появился в 1998 году и продержался на конвейере до 2023 года. Модель демонстрировала баланс между динамикой, стилем и управляемостью. Автомобиль пережил 14 кампаний по отзыву из-за серьезных технических дефектов. У машин 2000–2006 годов выпуска разрушался шкив водяного насоса, что приводило к обрыву ремня ГРМ. Также возникали проблемы с подушками безопасности и защитными экранами топливного бака.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько надежен двигатель 1.4 TSI на подержанных автомобилях Volkswagen Group. Его устанавливали на модели брендов Volkswagen, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2025 года, в том числе в составе современных гибридных установок.

Также читайте, стоит ли покупать подержанные Audi A4 B9 и B8. Опытные механики, специализирующиеся на ремонте немецких марок, разобрали основные преимущества и недостатки обоих поколений.

авто проблемы автомобиль Audi подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации