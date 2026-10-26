Механик назвал пять авто, которых лучше избегать в 2026 году

Audi Q7 2026 года. Фото: audiwestcounty.com

Высокая стоимость покупки роскошного автомобиля зачастую является лишь первой частью будущих расходов. На вторичном рынке модели известных брендов нередко разочаровывают владельцев постоянными поломками сложных систем и дорогостоящими запчастями. Опытный механик сервисного центра German Car Depot Алан Гельфанд выделил пять машин, которые создают больше всего проблем. Авторитетные источники CarEdge и US News and World Report подтверждают низкую надежность этих моделей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Седаны с сюрпризом

Элегантный седан Jaguar XJ огорчает владельцев частыми отказами электроники и быстрым износом подвески. По словам Алана Гельфанда, у этой машины регулярно выходит из строя система охлаждения. Дополнительной проблемой для владельцев становится поиск редких запчастей и высокая стоимость работ специалистов.

Похожая ситуация наблюдается с Maserati Quattroporte. Гельфанд указывает на регулярные сбои в работе двигателя, трансмиссии и сложного электрооборудования. По данным аналитической платформы CarEdge, этот седан получил худшую оценку F по соотношению цены и качества, а содержание автомобиля в течение первых пяти лет обходится примерно в 164 456 долларов.

Проблемные кроссоверы

Крупный кроссовер Audi Q7 также разочаровывает расходами на содержание. Аналитики CarEdge поставили этой машине оценку D+, рассчитав средние пятилетние расходы на уровне 75 538 долларов.

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Гельфанд отметил, что после преодоления отметки в 160 000 км у машины начинаются сбои в электронике, коробке передач и системе полного привода. Из-за этого издание US News and World Report включило кроссовер в список десяти наименее надёжных автомобилей 2026 года.

В этот же антирейтинг также попал компактный кроссовер BMW X1. Алан Гельфанд подчеркивает, что после истечения заводской гарантии у этой машины быстро ломаются подвеска, система охлаждения и электронные блоки.

Роскошный Land Rover Range Rover тоже получил худшую оценку F от CarEdge с пятилетними расходами в размере 141 424 долларов. Главными слабыми местами модели Гельфанд называет пневматическую подвеску, электрику и систему охлаждения двигателя, которые требуют исключительно специализированного и дорогого обслуживания.

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