Автомобили, от которых водители стремятся избавиться как можно скорее

Porsche Taycan против Tesla Model S. Фото: champion-porsche.com

Покупка машины — это серьезная финансовая инвестиция, требующая учета расходов на топливо, обслуживание и последующую амортизацию. Именно эти факторы влияют на то, как быстро владельцы принимают решение о перепродаже своих подержанных автомобилей. Норвежский ресурс Bilpriser провел масштабное исследование рыночных трендов, проанализировав 32 092 регистрационных записи частных клиентов. Результаты показали разницу в поведении водителей в зависимости от выбранного бренда.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Быстрая замена

Быстрее всего на вторичном рынке оказываются автомобили марок Porsche и Tesla. Владельцы спорткаров Porsche расстаются со своими машинами в среднем уже через 3,9 года, а электромобили Tesla продают через 4 года эксплуатации. Эксперты выделяют две основные причины такой поспешности.

Многие водители пытаются избавиться от машин до истечения заводской гарантии, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов. Кроме того, среди покупателей этих марок преобладают молодые люди средним возрастом до 43 лет, которые находятся на пике карьеры и располагают средствами для частой смены личного транспорта.

Подобная тенденция к быстрой продаже наблюдается и среди других представителей премиум-сегмента, в частности брендов BMW, Volvo, Audi и Lexus.

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Верная эксплуатация

На противоположном конце рейтинга оказались японские производители массового сегмента, автомобили которых служат своим владельцам более десятилетия. Абсолютным лидером по этому показателю является бренд Honda, автомобили которого меняют владельца лишь через 11,6 года после покупки. Также высокие позиции занимают марки Mitsubishi, Suzuki и Toyota, что подтверждает репутацию этих транспортных средств как надежных помощников на долгие годы.

Honda — 11,6 года Mitsubishi — 10,9 года Suzuki — 10,6 года Subaru — 9,9 года Opel — 9,2 года Toyota — 8,8 года Mazda — 8,4 года Peugeot — 8,2 года Ford — 8,1 года Nissan — 8 лет Volkswagen — 7,8 года Citroën — 7,5 года Renault — 7,3 года Kia — 7,1 года Mercedes — 6,9 года Skoda — 6,9 года Jaguar — 6,5 года Audi — 6,3 года Volvo — 6,3 года Lexus — 6,2 года Hyundai — 6,1 года BMW — 5,5 года Tesla — 4 года Porsche — 3,9 года

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