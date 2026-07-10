Семь надежных б/у машин на автомате до 8000 долларов

Mazda 6 2011 года. Фото: netcarshow.com

Покупка бюджетного автомобиля с автоматической коробкой передач на вторичном рынке часто превращается в лотерею из-за риска наткнуться на проблемный робот или вариатор. Однако среди недорогих моделей есть настоящие народные любимцы, которые сочетают в себе надежные двигатели, классические коробки с гидротрансформатором и доступное обслуживание. Эксперт составил список из семи ликвидных и надежных вариантов, которые не опустошат ваш кошелек при повседневной эксплуатации. Эти машины прекрасно подходят как для личных нужд, так и для активной работы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Корейские и японские варианты

Седьмое место в рейтинге занимает Kia Ceed первого поколения. Наиболее удачными являются бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4 или 1,6 л, на которые при необходимости легко устанавливается газобаллонное оборудование. В сочетании с простой ходовой частью и классическим автоматом этот автомобиль способен преодолеть более 500 000 км при условии адекватного обслуживания. Найти экземпляр 2008–2010 годов выпуска можно в бюджете до 8000 долларов.

На шестой позиции закрепилась Honda Civic 2009 года, которая оснащается надёжными бензиновыми двигателями объёмом 1,3 или 1,8 л. Практика показывает, что версии с автоматической коробкой передач без проблем набирают пробег свыше 360 000 км без серьезных ремонтов. Пятое место разделили между собой модели от Mitsubishi: первое поколение кроссовера Outlander и вместительный седан Galant с двигателями объемом 2,4 л. Последний предлагает комфорт уровня легендарной Camry, но стоит до 6000 долларов.

Европейские автомобили

Четвертое место занял Opel Astra H, где стоит искать исключительно бензиновый двигатель объемом 1,8 л или дизель объемом 1,9 л, ведь с двигателем объемом 1,6 л устанавливалась капризная автоматическая коробка передач. Эти агрегаты работают с традиционной надежной автоматической коробкой передач, имеют устойчивый к коррозии кузов и богатую комплектацию.

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Третье место досталось очень недооцененному французскому лифтбеку Renault Laguna, который по комфорту и качеству существенно превосходит Megane. Оптимальным выбором для автомата является 2-литровый дизель серии M9R, а хороший экземпляр обойдется в пределах 7000–8000 долларов.

Второе место занимает Ford Mondeo годов выпуска на рубеже десятилетий, который можно приобрести за 7000–7500 долларов. Покупатели часто опасаются этой модели из-за ненадежных роботизированных коробок Powershift, однако в паре с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,3 л здесь работает классическая и безотказная японская автоматическая коробка передач Aisin. Машина отличается просторным салоном и превосходной плавностью хода, а высокий расход топлива можно нивелировать установкой газового оборудования.

Победитель рейтинга

Золото рейтинга надежности получает известная Mazda 6 в кузове GH (второе поколение, 2007–2012), которая даже сегодня выглядит современно благодаря удачному дизайну. Лучшим выбором эксперты считают бензиновые двигатели L-серии объемом 2 или 2,5 л в сочетании с долговечной автоматической коробкой передач. По уровню жесткости и управляемости автомобиль идеально сбалансирован между слишком мягкой Laguna и откровенно жестким Ceed.

При выборе этой модели особое внимание следует уделить состоянию кузова, поскольку среди водителей ходят слухи о быстром появлении ржавчины. Однако если автомобиль не участвовал в серьезных ДТП и за ним качественно ухаживали, найти экземпляр с неповрежденным кузовом вполне реально. Это лучший вариант комфортного и стильного авто с автоматической коробкой передач в ценовом диапазоне от 6000 до 8000 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как долго служит автоматическая коробка передач. При определенных условиях классический автомат способен стабильно и безотказно работать до 300 000 км пробега.

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