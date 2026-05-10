Сколько водители переплачивают за марку авто: исследование

Анализ финансовых отчетов за 2025 год продемонстрировал значительную пропасть в эффективности работы мировых автопроизводителей. Исследование авторитетного независимого эксперта Фелипе Муньоса базируется на чистых операционных прибылях после вычета расходов на логистику, администрирование и продажи. Так как условия на рынке остаются нестабильными, некоторые премиальные бренды продолжают наращивать доходы, тогда как массовые марки борются за выживание.

Премиальные сверхприбыли

Ferrari остается абсолютным мировым лидером по показателю заработка с каждой реализованной единицы. Компания получает в среднем 223 680 евро чистой прибыли с одного авто, что на 21 000 евро больше результата предыдущего года. Маржинальность бренда достигла невероятных 43%, что позволило выплатить каждому работнику премию в размере 15 000 евро.

Lamborghini занимает второе место с результатом 71 462 евро выгоды на каждой машине. Третьим в списке самых успешных стал производитель электрокаров Tesla, который зарабатывает 5859 евро на единице продукции. Так как бренд использует специфическую модель прямых продаж, он опережает таких гигантов премиум-сегмента как Mercedes-Benz и BMW.

Год оказался чрезвычайно сложным для Porsche, чья прибыль упала до 1274 евро на авто против 17 279 евро ранее.

Массовый сегмент

Toyota демонстрирует лучшую эффективность среди производителей доступного транспорта, зарабатывая 3660 евро с каждого проданного автомобиля. Компания уверенно чувствует себя на глобальных рынках и оставляет позади Volvo и General Motors. Китайский производитель BYD также демонстрирует рост со средней прибылью 2538 евро на единицу техники.

Китайские бренды Xpeng и Chery постепенно усиливают позиции, зарабатывая от 1046 евро до 1434 евро с каждой сделки. Конкуренция в бюджетном классе растет, большинство компаний вынуждены жертвовать маржой ради сохранения доли рынка.

Критические убытки

Некоторые известные производители завершили отчетный период с отрицательными показателями из-за высоких затрат на реструктуризацию. Ford зарабатывает лишь 378 евро на машине после отмены ряда проектов и изменения стратегии электрификации. Концерн Stellantis и японская марка Nissan также оказались в зоне риска из-за падения спроса на ключевых рынках.

Самая тяжелая ситуация наблюдается у производителей эксклюзивных электрокаров и спортивных машин. Каждый проданный Aston Martin приносит компании 54 543 евро чистых убытков. Американская марка Lucid теряет более 123 086 евро на каждом экземпляре, так как затраты на развитие технологий все еще значительно превышают доходы от реализации продукции.

