Секрет лошади: почему Porsche и Ferrari имеют почти одинаковые логотипы

Почему Porsche и Ferrari взяли одного и того же коня на логотип
Легендарные автомобильные производители Porsche и Ferrari используют почти идентичное изображение лошади на своих эмблемах из-за случайного совпадения исторических обстоятельств. Хотя визуальное сходство поражает, каждая компания пришла к этому символу собственным уникальным путем.
Немецкие корни
Компания Porsche основана в Штутгарте, чей городской герб на протяжении веков украшает изображение лошади на задних ногах. При создании фирменного логотипа в начале 1950-х годов разработчики разместили это животное в центре щита как дань уважения родному городу.
Эмблема содержит название города, а также цвета и рога оленя, отсылающие к региону Вюртемберг. Впервые этот герб появился на модели 356, став неотъемлемой частью идентичности немецкой марки.
Итальянская удача
Для Ferrari символ имеет героическое значение, связанное с итальянским асом Первой мировой войны Франческо Бараккой. Пилот рисовал черного коня на своем самолете, а после его гибели животное стало символом его наследия. В 1923 году Энцо Феррари встретился с родителями летчика, которые предложили использовать изображение для удачи в гонках.
Официальным логотип стал после Второй мировой войны, получив желтый фон города Модена и полосы итальянского флага сверху.
Таинственная связь
Несмотря на визуальное сходство, компании не копировали идеи друг у друга, хотя существует предположение об их скрытой связи. Франческо Баракка мог позаимствовать эмблему с самолета сбитого немецкого пилота, который был родом именно из Штутгарта. Если эта теория правдива, то итальянская марка использует тот же символ, что и немецкий бренд, однако оба производителя наполнили его совершенно разными смыслами.
Конфликтов удалось избежать благодаря четким деталям: итальянская лошадь всегда повернута налево на ярком фоне, тогда как немецкая является частью сложного геральдического щита.
