Секрет коня: чому Porsche та Ferrari мають майже однакові логотипи

Легендарні автомобільні виробники Porsche та Ferrari використовують майже ідентичне зображення коня на своїх емблемах через випадковий збіг історичних обставин. Хоча візуальна схожість вражає, кожна компанія прийшла до цього символу власним унікальним шляхом.

Німецьке коріння

Компанія Porsche заснована у Штутгарті, чий міський герб протягом століть прикрашає зображення коня на задніх ногах. Під час створення фірмового логотипа на початку 1950-х років розробники розмістили цю тварину в центрі щита як данину поваги рідному місту.

Емблема містить назву міста, а також кольори та роги оленя, що відсилають до регіону Вюртемберг. Вперше цей герб з'явився на моделі 356, ставши невіддільною частиною ідентичності німецької марки.

Італійська удача

Для Ferrari символ має героїчне значення, пов'язане з італійським асом Першої світової війни Франческо Бараккою. Пілот малював чорного коня на своєму літаку, а після його загибелі тварина стала символом його спадщини. У 1923 році Енцо Феррарі зустрівся з батьками льотчика, які запропонували використати зображення для удачі в перегонах.

Офіційним логотип став після Другої світової війни, отримавши жовте тло міста Модена та смуги італійського прапора зверху.

Таємничий зв'язок

Попри візуальну подібність, компанії не копіювали ідеї одна в одної, хоча існує припущення про їхній прихований зв'язок. Франческо Баракка міг запозичити емблему з літака збитого німецького пілота, який був родом саме зі Штутгарта. Якщо ця теорія правдива, то італійська марка використовує той самий символ, що і німецький бренд, проте обидва виробники наповнили його абсолютно різними сенсами.

Конфліктів вдалося уникнути завдяки чітким деталям: італійський кінь завжди повернутий ліворуч на яскравому фоні, тоді як німецький є частиною складного геральдичного щита.