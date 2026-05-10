Скільки водії переплачують за марку авто: дослідження

Аналіз фінансових звітів за 2025 рік продемонстрував значну прірву в ефективності роботи світових автовиробників. Дослідження авторитетного незалежного експерта Феліпе Муньоса базується на чистих операційних прибутках після вирахування витрат на логістику, адміністрування та продаж. Позаяк умови на ринку залишаються нестабільними, деякі преміальні бренди продовжують нарощувати доходи, тоді як масові марки борються за виживання.

Преміальні надприбутки

Ferrari залишається абсолютним світовим лідером за показником заробітку з кожної реалізованої одиниці. Компанія отримує в середньому 223 680 євро чистого прибутку з одного авто, що на 21 000 євро більше за результат попереднього року. Маржинальність бренду сягнула неймовірних 43%, що дозволило виплатити кожному працівнику премію в розмірі 15 000 євро.

Lamborghini посідає другу сходинку з результатом 71 462 євро вигоди на кожній машині. Третім у списку найуспішніших став виробник електрокарів Tesla, який заробляє 5859 євро на одиниці продукції. Позаяк бренд використовує специфічну модель прямих продажів, він випереджає таких гігантів преміумсегмента як Mercedes-Benz та BMW.

Рік виявився надзвичайно складним для Porsche, чий прибуток впав до 1274 євро на авто проти 17 279 євро раніше.

Масовий сегмент

Toyota демонструє найкращу ефективність серед виробників доступного транспорту, заробляючи 3660 євро з кожного проданого автомобіля. Компанія впевнено почувається на глобальних ринках та залишає позаду Volvo та General Motors. Китайський виробник BYD також демонструє зростання з середнім прибутком 2538 євро на одиницю техніки.

Китайські бренди Xpeng та Chery поступово посилюють позиції, заробляючи від 1046 євро до 1434 євро з кожної угоди. Конкуренція в бюджетному класі зростає, більшість компаній змушені жертвувати маржею заради збереження частки ринку.

Критичні збитки

Деякі відомі виробники завершили звітний період з від’ємними показниками через високі витрати на реструктуризацію. Ford заробляє лише 378 євро на машині після скасування низки проєктів та зміни стратегії електрифікації. Концерн Stellantis та японська марка Nissan також опинилися в зоні ризику через падіння попиту на ключових ринках.

Найважча ситуація спостерігається у виробників ексклюзивних електрокарів та спортивних машин. Кожен проданий Aston Martin приносить компанії 54 543 євро чистих збитків. Американська марка Lucid втрачає понад 123 086 євро на кожному екземплярі, позаяк витрати на розвиток технологій все ще значно перевищують доходи від реалізації продукції.

