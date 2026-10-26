Механік назвав п'ять авто, які краще оминати у 2026 році

Audi Q7 2026 року. Фото: audiwestcounty.com

Висока вартість купівлі розкішного автомобіля часто є лише першою частиною майбутніх витрат. На вторинному ринку моделі відомих брендів нерідко розчаровують власників постійними поломками складних систем та дорогими запчастинами. Досвідчений механік сервісного центру German Car Depot Алан Гельфанд виділив п'ять машин, які створюють найбільше проблем. Авторитетні джерела CarEdge та US News and World Report підтверджують низьку надійність цих варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Седани з сюрпризом

Елегантний седан Jaguar XJ засмучує власників частими відмовами електроніки та швидким зносом підвіски. За словами Алана Гельфанда, у цієї машини регулярно виходить з ладу система охолодження. Додатковою проблемою для власників стає пошук рідкісних деталей та висока вартість робіт фахівців.

Схожа ситуація спостерігається з Maserati Quattroporte. Гельфанд вказує на регулярні збої в роботі двигуна, трансмісії та складного електрообладнання. За даними аналітичної платформи CarEdge, цей седан отримав найгіршу оцінку F за співвідношенням ціни та якості, а володіння ним за перші п'ять років коштує орієнтовно 164 456 доларів.

Проблемні кросовери

Великий кросовер Audi Q7 також розчаровує витратами на утримання. Аналітики CarEdge поставили цій машині оцінку D+, розрахувавши середні п'ятирічні витрати на рівні 75 538 доларів.

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Гельфанд зазначив, що після подолання позначки в 160 000 км у машини починаються збої в електроніці, коробці передач та системі повного приводу. Через це видання US News and World Report внесло кросовер до списку десяти найменш надійних машин 2026 року.

У цей же антирейтинг також потрапив компактний кросовер BMW X1. Алан Гельфанд підкреслює, що після завершення заводської гарантії у цієї машини швидко ламається підвіска, система охолодження та електронні блоки.

Розкішний Land Rover Range Rover теж отримав найгіршу оцінку F від CarEdge з п'ятирічними витратами в розмірі 141 424 доларів. Головними слабкими місцями моделі Гельфанд називає пневматичну підвіску, електрику та охолодження мотора, які вимагають лише спеціалізованого та дорогого сервісу.

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