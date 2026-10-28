Двигатель Volkswagen 1.4 TSI. Фото: global-cars.com.ua

Бензиновые двигатели Volkswagen Group серии EA211 появились на рынке в 2012 году и сменили проблемное поколение EA111. Новый двигатель объемом 1,4 л оказался чрезвычайно удачным решением для компактного и среднего класса немецкого концерна. Его устанавливали на модели брендов Volkswagen, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2025 года, в частности в составе современных гибридных установок. Водителей привлекает низкий расход топлива, отличная динамика и превосходная тяга с самых низких оборотов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Особенности конструкции

В отличие от предыдущей версии с чугунным блоком и цепью, новый двигатель 1.4 TSI изготавливают из легкого алюминиевого сплава с чугунными гильзами. Инженеры использовали ременной привод ГРМ, облегченные поршни и коленчатый вал, а также интегрировали выпускной коллектор непосредственно в головку блока цилиндров. Это решение ускоряет прогрев салона зимой и защищает турбину от перегрева при скоростной езде.

Бензиновый двигатель оснащен системой непосредственного впрыска топлива и турбокомпрессором с водяным интеркулером. В некоторых модификациях мощностью 140 и 150 к.с. предусмотрена система отключения двух цилиндров ACT для дополнительной экономии топлива на трассе.

Двигатель развивает высокий крутящий момент от 200 Нм до 250 Нм уже с 1400 об/мин. Благодаря этому автомобиль легко разгоняется без необходимости постоянно выжимать двигатель до высоких оборотов.

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Возможные проблемы

Ранние экземпляры первых лет выпуска иногда имели повышенный расход масла из-за особенностей клапанного механизма или засевших поршневых колец. В более поздних версиях эту проблему устранили, поэтому расход свыше 0,5 л на 1000 км встречается очень редко.

Чаще всего владельцы сталкиваются с подтеканием охлаждающей жидкости в местах соединения корпуса насоса и термостатов. Комплект насоса вместе с отдельным ремнем стоит недорого, но затягивание с ремонтом грозит перегревом блока.

Электрический привод клапана турбины может заклинивать из-за коррозии и грязи, что приводит к падению мощности. Производитель предлагает специальные ремонтные комплекты, поэтому менять турбокомпрессор в сборе обычно не требуется.

Прямой впрыск со временем провоцирует накопление нагара на впускных клапанах, что вызывает неровную работу на холостом ходу. Также возможны утечки бензина из-за изношенных форсунок.

Правила обслуживания

Для обеспечения долговечной работы двигателя специалисты рекомендуют менять моторное масло каждые 8000–10 000 км пробега, используя качественные жидкости с допуском VW 502 00 или VW 504 00 с вязкостью 5W-30 или 0W-30. Полный объем системы составляет 4,5 л, но при замене обычно заливают около 4 л.

Несмотря на заявленный заводской контроль ремня ГРМ после 240 000 км, лучше обновлять комплект каждые 100 000–120 000 км. Во время этого визита на СТО стоит провести комплексный осмотр впускного тракта, промыть клапаны от нагара и установить новые свечи зажигания, срок службы которых составляет до 50 000–60 000 км.

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