Зачем двигатель нового автомобиля закрывают пластиковой крышкой

Пластиковая крышка на двигателе. Фото: luxe.outlookindia.com

Под капотом большинства современных автомобилей двигатель полностью закрыт пластиковой крышкой. Эта защита силового агрегата изготовлена из термостойкого материала и улучшает общий вид подкапотного пространства. В то же время такая конструктивная деталь выполняет несколько важных технических функций во время эксплуатации автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Снижение шума

Современные автомобильные двигатели имеют сложную конструкцию с турбинами, датчиками и топливными насосами высокого давления. Без пластикового щитка вся эта конструкция выглядела бы как запутанный клубок проводов, патрубков и труб.

Одна из причин установки такой панели заключается в борьбе с лишними шумами. Турбодизели и бензиновые двигатели с прямым впрыском издают характерное цоканье во время работы. Плотная крышка глушит звуки работы форсунок, турбины и внутренних механизмов. Благодаря этому акустический комфорт в салоне существенно повышается.

Кроме того, нормативные требования к уровню шума автомобилей на улицах с каждым годом становятся все более строгими. Пластиковая панель помогает автопроизводителям легко соблюдать эти стандарты.

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Защита деталей

Пластиковая панель надежно защищает чувствительные мелкие кабели, датчики и разъемы от пыли, воды и грязи с дороги. Это значительно продлевает срок службы электрических компонентов и снижает риск коротких замыканий.

Кроме того, крышка участвует в правильном распределении тепла внутри моторного отсека. Она помогает двигателю быстрее прогреваться до рабочей температуры зимой, что снижает износ деталей и выбросы. В то же время крышка защищает водителя от случайных ожогов о раскаленные детали во время обслуживания.

Ранее Новини.LIVE писали, когда и как нужно мыть двигатель автомобиля. Правильный подход предполагает защиту уязвимых узлов и использование специальных средств.

Также читайте, как защита картера уничтожает двигатель машины. Многие водители до сих пор считают установку металлической пластины на днище обязательным шагом.