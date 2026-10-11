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Главная Авто Почему двигатели новых авто имеют большую пластиковую крышку

Почему двигатели новых авто имеют большую пластиковую крышку

Ua ru
11 октября 2026 17:40
Зачем двигатель нового автомобиля закрывают пластиковой крышкой
Пластиковая крышка на двигателе. Фото: luxe.outlookindia.com

Под капотом большинства современных автомобилей двигатель полностью закрыт пластиковой крышкой. Эта защита силового агрегата изготовлена из термостойкого материала и улучшает общий вид подкапотного пространства. В то же время такая конструктивная деталь выполняет несколько важных технических функций во время эксплуатации автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Снижение шума

Современные автомобильные двигатели имеют сложную конструкцию с турбинами, датчиками и топливными насосами высокого давления. Без пластикового щитка вся эта конструкция выглядела бы как запутанный клубок проводов, патрубков и труб.

Одна из причин установки такой панели заключается в борьбе с лишними шумами. Турбодизели и бензиновые двигатели с прямым впрыском издают характерное цоканье во время работы. Плотная крышка глушит звуки работы форсунок, турбины и внутренних механизмов. Благодаря этому акустический комфорт в салоне существенно повышается.

Кроме того, нормативные требования к уровню шума автомобилей на улицах с каждым годом становятся все более строгими. Пластиковая панель помогает автопроизводителям легко соблюдать эти стандарты.

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Защита деталей

Пластиковая панель надежно защищает чувствительные мелкие кабели, датчики и разъемы от пыли, воды и грязи с дороги. Это значительно продлевает срок службы электрических компонентов и снижает риск коротких замыканий.

Кроме того, крышка участвует в правильном распределении тепла внутри моторного отсека. Она помогает двигателю быстрее прогреваться до рабочей температуры зимой, что снижает износ деталей и выбросы. В то же время крышка защищает водителя от случайных ожогов о раскаленные детали во время обслуживания.

Ранее Новини.LIVE писали, когда и как нужно мыть двигатель автомобиля. Правильный подход предполагает защиту уязвимых узлов и использование специальных средств.

Также читайте, как защита картера уничтожает двигатель машины. Многие водители до сих пор считают установку металлической пластины на днище обязательным шагом.

авто автомобиль Мотор двигатель защита
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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