Навіщо двигун нового авто накривають пластиковою кришкою

Пластикова кришка на двигуні. Фото: luxe.outlookindia.com

Під капотом більшості сучасних автомобілів двигун повністю закритий пластиковою кришкою. Цей захист силового агрегату виконаний з термостійкого матеріалу і покращує загальний вигляд підкапотного простору. Водночас така конструктивна деталь виконує декілька важливих технічних функцій під час експлуатації машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Зниження шуму

Сучасні автомобільні мотори мають складну конструкцію з турбінами, датчиками та паливними помпами високого тиску. Без пластикового щита вся ця конструкція виглядала б як складна плутанина дротів, патрубків та труб.

Одна з причина встановлення такої панелі полягає в боротьбі з зайвими звуками. Турбодизелі та бензинові мотори прямого вприскування видають характерне цокотіння під час роботи. Щільна кришка глушить звуки роботи форсунок, турбіни та внутрішніх механізмів. Завдяки цьому акустичний комфорт у салоні суттєво зростає.

Крім того, нормативні вимоги щодо рівня шуму автомобілів на вулицях стають суворішими з кожним роком. Пластикова панель допомагає автовиробникам легко виконувати ці стандарти.

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Захист деталей

Пластикова панель надійно захищає чутливі дрібні кабелі, датчики та роз'єми від пилу, води та бруду з дороги. Це значно продовжує термін служби електричних компонентів та зменшує ризик коротких замикань.

Крім того, кришка бере участь у правильному розподілі тепла всередині моторного відсіку. Вона допомагає мотору швидше прогріватися до робочої температури взимку, що зменшує знос деталей і викиди. Водночас кришка захищає водія від випадкових опіків об розпечені деталі під час обслуговування.

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