Україна
Головна Авто Механік пояснив, як захист картера вбиває двигун

Механік пояснив, як захист картера вбиває двигун

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 12:20
Прихована загроза: чим небезпечний для двигуна сталевий захист картера
Захист кратера на автомобілі. Фото: ukr.media

Чимало водіїв вважають монтаж металевої плити на днищі авто для картера обов’язковим кроком після купівлі машини з метою захисту від поганих доріг. Проте такий тюнінг здатний порушити заводські параметри експлуатації та спричинити серйозні поломки двигуна.

Про це написав "Довідник водія".

Ризики перегріву

Сучасні двигуни розраховані на чітко визначені потоки повітря, які допомагають охолоджувати вузли під час руху. Встановлення суцільного металевого листа перекриває природну вентиляцію, що призводить до значного підвищення температури під капотом.

Наслідком такого теплового дискомфорту стає передчасне підтікання сальників та критичний перегрів коробки передач. У замкненому просторі створюється ефект парника, через який гумові та пластикові елементи швидше втрачають свої властивості та руйнуються.

Питання безпеки

Конструкція сучасних легкових машин передбачає певні зони деформації та траєкторію зміщення двигуна під час сильного зіткнення. Жорсткий сталевий бар’єр може змінити напрямок удару, передаючи навантаження на кузовні елементи замість того, щоб пом’якшити його.

При сильному контакті з перешкодою металева плита часто деформує не лише себе, а й лонжерони чи інші важливі частини силового агрегату. Це суттєво здорожує подальше відновлення транспортного засобу.

Замінити двигун або купити інше авто: що краще

Коли змішування моторних олив створює загрозу для двигуна

Раціональний вибір

Реальна потреба в посиленому екрані виникає лише у власників повноцінних позашляховиків, які регулярно експлуатуються в умовах жорсткого бездоріжжя. Для таких умов залізна перегородка є виправданим компромісом між безпекою та ризиком пошкодження піддона.

Для пересічного міського легковика цілком достатньо штатного пластикового захисту, передбаченого заводом. Такий варіант є значно легшим та не порушує теплообмін двигуна, забезпечуючи при цьому надійну ізоляцію від пилу, бруду та бризок води.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
