Україна
Механик объяснил, как защита картера убивает двигатель

Механик объяснил, как защита картера убивает двигатель

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 12:20
Скрытая угроза: чем опасна для двигателя стальная защита картера
Защита кратера на автомобиле. Фото: ukr.media

Многие водители считают монтаж металлической плиты на днище авто для картера обязательным шагом после покупки машины с целью защиты от плохих дорог. Однако такой тюнинг способен нарушить заводские параметры эксплуатации и вызвать серьезные поломки двигателя.

Об этом написал "Справочник водителя".

Риски перегрева

Современные двигатели рассчитаны на четко определенные потоки воздуха, которые помогают охлаждать узлы во время движения. Установка сплошного металлического листа перекрывает естественную вентиляцию, что приводит к значительному повышению температуры под капотом.

Следствием такого теплового дискомфорта становится преждевременное подтекание сальников и критический перегрев коробки передач. В замкнутом пространстве создается эффект парника, из-за которого резиновые и пластиковые элементы быстрее теряют свои свойства и разрушаются.

Вопрос безопасности

Конструкция современных легковых машин предусматривает определенные зоны деформации и траекторию смещения двигателя при сильном столкновении. Жесткий стальной барьер может изменить направление удара, передавая нагрузку на кузовные элементы вместо того, чтобы смягчить ее.

При сильном контакте с препятствием металлическая плита часто деформирует не только себя, но и лонжероны или другие важные части силового агрегата. Это существенно удорожает дальнейшее восстановление транспортного средства.

Заменить двигатель или купить другое авто: что лучше

Когда смешивание моторных масел создает угрозу для двигателя

Рациональный выбор

Реальная потребность в усиленном экране возникает лишь у владельцев полноценных внедорожников, которые регулярно эксплуатируются в условиях жесткого бездорожья. Для таких условий железная перегородка является оправданным компромиссом между безопасностью и риском повреждения поддона.

Для рядовой городской легковушки вполне достаточно штатной пластиковой защиты, предусмотренной заводом. Такой вариант значительно легче и не нарушает теплообмен двигателя, обеспечивая при этом надежную изоляцию от пыли, грязи и брызг воды.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
