Двигун Volkswagen 1.4 TSI. Фото: global-cars.com.ua

Бензинові двигуни Volkswagen Group серії EA211 з'явилися на ринку у 2012 році та змінили проблемне покоління EA111. Новий мотор об'ємом 1,4 л виявився надзвичайно вдалим рішенням для компактного та середнього класу німецького концерну. Його встановлювали на моделі брендів Volkswagen, Audi, Seat та Skoda аж до 2025 року, зокрема у складі сучасних гібридних установок. Водіїв приваблює низька витрата пального, відмінна динаміка та чудова тяга з найнижчих обертів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Особливості конструкції

На відміну від попередньої версії з чавунним блоком та ланцюгом, новий мотор 1.4 TSI виготовляють з легкого алюмінієвого сплаву з чавунними гільзами. Інженери використали ремінний привід ГРМ, полегшені поршні та колінчастий вал, а також інтегрували випускний колектор безпосередньо у головку блоку циліндрів. Це рішення пришвидшує прогрів салону взимку та захищає турбіну від перегріву під час швидкісної їзди.

Бензиновий агрегат має безпосереднє впорскування пального та турбокомпресор з водяним інтеркулером. У деяких модифікаціях потужністю 140 та 150 к.с. зустрічається система відключення двох циліндрів ACT для додаткової економії пального на трасі.

Двигун видає високий крутний момент від 200 Нм до 250 Нм вже з 1400 об/хв. Завдяки цьому автомобіль легко розганяється без необхідності постійно крутити мотор до високих обертів.

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Потенційні проблеми

Ранні екземпляри перших років випуску іноді мали підвищену витрату оливи через особливості клапанного механізму або залеглі поршневі кільця. У пізніших версіях цю проблему усунули, тому витрата понад 0,5 л на 1000 км зустрічається дуже рідко.

Найчастіше власники стикаються з підтіканням охолоджувальної рідини у місцях з'єднання корпусу помпи та термостатів. Комплект помпи разом з його окремим ременем коштує не дорого, але затягування з ремонтом загрожує перегрівом блоку.

Електричний привод клапана турбіни може заклинювати через корозію та бруд, що призводить до падіння потужності. Виробник пропонує спеціальні ремкомплекти, тому міняти турбокомпресор у зборі зазвичай не потрібно.

Пряме впорскування з часом провокує накопичення нагару на впускних клапанах, що викликає нерівну роботу на холостому ходу. Також можливі витоки бензину через зношені форсунки.

Правила обслуговування

Для довговічної роботи мотора фахівці радять змінювати моторну оливу кожні 8000–10 000 км пробігу, застосовуючи якісні рідини з допуском VW 502 00 або VW 504 00 з в'язкістю 5W-30 чи 0W-30. Повний об'єм системи становить 4,5 л, але під час заміни зазвичай заливають близько 4 л.

Попри заявлений заводський контроль ременя ГРМ після 240 000 км, краще оновлювати комплект кожні 100 000–120 000 км. Під час цього візиту на СТО варто провести комплексний огляд впуску, промити клапани від нагару та поставити нові свічки запалювання, які ходять до 50 000–60 000 км.

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