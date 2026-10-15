Гібрид чи бензин: який мотор Toyota виявився надійнішим

Гібридний двигун на Toyota Prius XLE 2023 року. Фото: netcarshow.com

Питання надійності силових установок залишається вирішальним під час вибору нового чи вживаного автомобіля. Попри складнішу конструкцію, гібридні системи японської марки Toyota демонструють більшу витривалість за класичні бензинові мотори. Відсутність багатьох схильних до зношування вузлів дозволяє гібридам легко долати сотні тисяч кілометрів без серйозних ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Дослідження ринку

Фахівці Consumer Reports провели масштабне дослідження на основі опитування власників 380 000 автомобілів. За результатами тестування звичайні гібриди без підзарядки від розетки мають у середньому на 15% менше проблем, ніж аналоги з традиційними бензиновими моторами. Керівник відділу автотестувань організації Джейк Фішер зазначив, що ця технологія існує майже три десятиліття й встигла довести свою надійність на практиці.

Позитивну статистику підтверджують і незалежні майстри автосервісів, зокрема експерт з каналу The Car Care Nut. За його спостереженнями, гібриди Toyota вкрай рідко потрапляють на ремонт з поломками силової установки. Відсутність турбіни, стартера та генератора суттєво спрощує загальну конструкцію та зменшує кількість деталей, які можуть вийти з ладу з часом.

Кращі моделі

Японський концерн поступово переводить свій модельний ряд на гібридну тягу, роблячи її стандартною для популярних машин. Моделі Corolla, Camry, Corolla Cross та RAV4 на багатьох ринках уже продаються виключно з електрифікованими моторами.

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Найвища надійність зафіксована у хетчбека Toyota Prius, який випускають ще з 2000 року. Компанія iSeeCars відзначає високу довговічність цієї моделі, яка легко долає позначку у 300 000–400 000 км пробігу без капітальних втручань. Також за рейтингами агентств JD Power та RepairPal у списку найвитриваліших знаходяться гібридні версії седанів Camry й Corolla, кросовера Highlander та пікапа Tundra.

Раніше Новини.LIVE писали, як обрати вживаний Toyota RAV4 Hybrid, щоб не було проблем. Під час купівлі автомобіля з пробігом слід уважно оглядати не мотор або лише кузов, а й специфічні вузли гібридної системи.

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