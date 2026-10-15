Гибрид или бензин: какой двигатель Toyota оказался более надежным

Гибридный двигатель на Toyota Prius XLE 2023 года. Фото: netcarshow.com

Вопрос надежности силовых установок остается решающим при выборе нового или подержанного автомобиля. Несмотря на более сложную конструкцию, гибридные системы японской марки Toyota демонстрируют большую долговечность по сравнению с классическими бензиновыми двигателями. Отсутствие многих подверженных износу узлов позволяет гибридам легко преодолевать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Исследование рынка

Специалисты Consumer Reports провели масштабное исследование на основе опроса владельцев 380 000 автомобилей. По результатам тестирования обычные гибриды без подзарядки от розетки имеют в среднем на 15% меньше проблем, чем аналоги с традиционными бензиновыми двигателями. Руководитель отдела автотестирования организации Джейк Фишер отметил, что эта технология существует уже почти три десятилетия и успела доказать свою надежность на практике.

Положительную статистику подтверждают и независимые мастера автосервисов, в частности эксперт канала The Car Care Nut. По его наблюдениям, гибриды Toyota крайне редко попадают на ремонт с поломками силовой установки. Отсутствие турбины, стартера и генератора существенно упрощает общую конструкцию и уменьшает количество деталей, которые могут выйти из строя со временем.

Лучшие модели

Японский концерн постепенно переводит свой модельный ряд на гибридную тягу, делая ее стандартной для популярных машин. Модели Corolla, Camry, Corolla Cross и RAV4 на многих рынках уже продаются исключительно с электрифицированными двигателями.

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Наивысшая надежность зафиксирована у хэтчбека Toyota Prius, который выпускается еще с 2000 года. Компания iSeeCars отмечает высокую долговечность этой модели, которая легко преодолевает отметку в 300 000–400 000 км пробега без капитального ремонта. Также по рейтингам агентств JD Power и RepairPal в списке самых выносливых находятся гибридные версии седанов Camry и Corolla, кроссовера Highlander и пикапа Tundra.

Ранее Новини.LIVE писали, как выбрать подержанную Toyota RAV4 Hybrid, чтобы не было проблем. При покупке автомобиля с пробегом следует внимательно осматривать не только двигатель или кузов, но и специфические узлы гибридной системы.

Также читайте, какой двигатель преодолевает 500 000 км, проходя лишь базовое техническое обслуживание. Японские инженеры создали немало легендарных силовых агрегатов с колоссальным запасом прочности.