Селектор варіатора. Фото: elevationoutdoors.com

Ресурс варіаторної коробки передач (CVT) залежить не стільки від загального пробігу, скільки від манери їзди попереднього власника. Також важлива вчасна заміна трансмісійної оливи. Щоб не витратити велику суму на відновлення агрегата одразу після купівлі, трансмісію варто перевірити ще під час огляду машини.

Про це "Авто Світу" розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко, пишуть Новини.LIVE.

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Причини поломок

Найбільше шкоди паску або ланцюгу всередині шківів завдають різкі старти з місця, пробуксовування коліс та спроби розгойдати машину в багнюці чи снігу. У такі моменти робочий елемент ковзає по конусах, стирає метал у дрібну стружку та забиває канали гідроблока.

Окрему проблему створює міф про те, що рідина в цій трансмісії не потребує заміни. Насправді оливу слід оновлювати кожні 60 000–80 000 км, а за важких умов експлуатації цей інтервал скорочується до 40 000–50 000 км. Коли рідина забруднюється, виходить з ладу редукційний клапан, падає тиск у системі, і ремінь починає буксувати.

Ще одним небезпечним фактором залишається регулярний перегрів коробки. Варіатор погано витримує тривалий рух на високій швидкості та довге стояння в заторах, адже в обох ситуаціях ремінь максимально згинається і має найменшу площу контакту з одним зі шківів.

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Огляд рідини

Оглядати автомобіль найкраще під час першого запуску після ночі, тому варто заздалегідь попросити продавця не прогрівати двигун. Робота холодної коробки одразу виявляє більшість проблем із тиском оливи в магістралях.

Перевірку починають зі щупа, якщо він передбачений конструкцією агрегата. Придатна до роботи рідина має прозорий світло-зелений або жовтий колір. Каламутна темно-коричнева олива з запахом гару чи сріблястим блиском від стружки свідчить про критичний знос деталей.

Якщо щупа немає, потрібно оглянути піддон картера та стик коробки з мотором. Свіжі сліди мастила або нещодавно вимитий корпус часто означають, що продавець намагався приховати підтікання через зношені сальники.

Дорожній тест

Короткого кола двором для перевірки замало, позаяк частина дефектів проявляється лише після прогріву оливи. Рушати з місця потрібно плавно, звертаючи увагу на відсутність вібрацій, поштовхів чи затримок. Якщо оберти двигуна ростуть, а машина мляво набирає швидкість, ремінь вже проковзує.

На рівній дорозі слід розігнатися до 80 км/год і тримати педаль газу нерухомо. Справна трансмісія утримує стрілку тахометра в межах 2000–2500 об/хв. Коливання обертів або підскоки до 3500–4000 об/хв підтверджують знос робочих поверхонь.

Наприкінці поїздки варто перевірити поведінку машини під час інтенсивного розгону. Сторонній гул, ривки або провали тяги стають прямою підставою відмовитися від покупки.

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